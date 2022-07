Polizei fasst mutmaßlichen Brandstifter

In der Nacht auf Freitag hat in Tussenhausen der Anbau eines Hauses gebrannt. Nur wenig später nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, hat sie am frühen Freitagmorgen in Tussenhausen einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der 30-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Er soll in der Nacht auf Freitag in Tussenhausen die Tenne eines früher landwirtschaftlich genutzten Anwesens in Brand gesetzt haben. Die Bewohnerin bemerkte das Feuer frühzeitig und konnte die Flammen löschen. Die Feuerwehr Tussenhausen löschte die Glutnester ab. Als die Frau die Polizei alarmierte, gab sie an, eine verdächtige Person gesehen zu haben, bei der es sich um einen Arbeitskollegen handeln könnte.

Der 30-Jährige, der das Feuer in Tussenhausen gelegt haben soll, hatte Rußspuren an seinen Händen

Die Polizei leitete deshalb eine Fahndung ein und kontrollierte gegen 3 Uhr einen Autofahrer, auf den die Beschreibung der Bewohnerin passte. Rußspuren an seinen Händen und weitere Gegenstände erhärteten laut Polizei den Tatverdacht gegen den 30-jährigen Unterallgäuer. Er wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Kripo Memmingen ermittelt gegen ihn wegen des dringenden Verdachts der schweren Brandstiftung.