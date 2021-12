Vodafone baut sein 5G-Netz im Unterallgäu aus

Schnellen Mobilfunk soll es mittelfristig für die ganze Region geben. Bis Mitte 2022 sind schon weitere Bauprojekte geplant.

Vodafone hat in Tussenhausen eine neue 5G-Mobilfunkstation in Betrieb genommen und zugleich die nächste Ausbaustufe für die neue Breitbandtechnologie 5G gestartet. Aktuell versorgt Vodafone nach eigenen Angaben bereits an zehn Orten im Landkreis die Bevölkerung mit 5G. An vier weiteren Vodafone-Standorten im Kreis wird die 5G-Technologie bis Mitte 2022 eingebaut.

An diesen Orten will Vodafone im Unterallgäu auf 5G aufrüsten

Die 5G-Bauprojekte werden realisiert in Bad Wörishofen, Buxheim, Memmingerberg und Woringen. Mittelfristiges Ziel ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung im Kreis an das 5G-Netz anzubinden. Um ein flächendeckendes 5G-Netz herzustellen, wird Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, an den bestehenden Standorten im Kreis in Betrieb nehmen.

Die bereits bestehenden 45 Mobilfunkstationen im Kreis werden also nach und nach aufgerüstet. Kritiker sehen den Ausbau in 5G kritisch. Sie fürchten gesundheitliche Beeinträchtigungen für die Bevölkerung. (mz)