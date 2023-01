Mehrere Unfälle wegen Glätte: Ersthelfer lebensgefährlich verletzt

Wegen Glatteis kam es auf der A96 bei Landsberg zu sechs Autounfällen in nur 15 Minuten. Auch in Mindelheim, Breitenbrunn und Bad Grönenbach krachte es.

Wegen Glatteis ist es am Donnerstagabend zwischen 22.15 und 22.30 Uhr auf der A96 rund um Landsberg zu sechs Verkehrsunfällen gekommen. Bei einem wurde ein Ersthelfer lebensgefährlich verletzt, teilt die Verkehrspolizei mit.

Auf Höhe Igling in Fahrtrichtung Lindau kam ein Autofahrer wegen Glätte von der Fahrbahn ab, touchierte beidseitig die Leitplanke und kam letztlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Mehrere Ersthelfer hielten nach Polizeiangaben ebenfalls am Seitenstreifen an. Auch am Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst vor Straßenglätte.

Autofahrer rutscht in Unfallstelle auf der A96 und erfasst Ersthelfer

Kurz darauf verlor ein weiterer Autofahrer an selber Stelle die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er touchierte zunächst die am Standstreifen abgestellten Pkw und erfasste dann einen der Ersthelfer derart stark, sodass dieser über die Leitplanke geschleudert wurde. Der 29-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und umgehend notoperiert.

Ein weiterer 19-jähriger Helfer erlitt eine Knieverletzung, die ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden musste, weitere Ersthelfer wurden durch umherfliegende Fahrzeugteile leicht verletzt.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die A96 in Fahrtrichtung Lindau für zwei Stunden voll gesperrt. Aufgrund der bestehenden Lebensgefahr des Verletzten war ein Gutachter an der Unfallstelle zugegen.

Feuerwehren aus Landsberg und Buchloe im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren Landsberg und Buchloe waren mit Bergungs- und Absperrarbeiten betraut, auch die Autobahnmeisterei Mindelheim war im Einsatz. Die am Unfall beteiligten Fahrzeug mussten abgeschleppt werden, sie wurden durch die Staatsanwaltschaft Augsburg für weitere Ermittlungen sichergestellt. Am Donnerstagabend starb ein Autofahrer auf der B12 im Landkreis Mühldorf am Inn.

Mehrere leicht verletzte Personen hatte ein Verkehrsunfall gegen 22:20 Uhr im Bereich Landsberg am Lech zur Folge. Ein mit mehreren Personen besetzter Pkw kam ins Schleudern, prallte mehrmals gegen die Leitplanken und kam letztlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Eine Ersthelferin hielt auf dem Standstreifen an. Ein herannahender Pkw erkannte die Unfallstelle zu spät und prallte nahezu ungebremst in die auf der Fahrbahn stehenden Autos. Dadurch wurden drei Personen leicht verletzt.

Autofahrer löst Unfall auf der A96 bei Landsberg aus und fährt weiter

Unerlaubt vom Unfallort entfernte sich der Fahrer eines hellen SUV. Laut Polizeibericht war er gegen 22:15 Uhr auf der A96 in Fahrtrichtung München unterwegs. Auf Höhe von Landsberg am Lech kam er nach links von seinem Fahrstreifen ab. Ein anderer Autofahrer wich aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, touchierte dabei allerdings die Leitplanke. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 089/89118-0 zu melden.

Ein 27-Jähriger überschlug sich bei Mindelheim mit dem Auto

Auf Höhe Mindelheim ereignete sich am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr ein Unfall auf der A96 in Richtung München. Laut Polizei war ein 27-Jähriger mit seinem Auto gerade dabei, einen Lastwagen zu überholen, als er wegen überfrierender Nässe ins Schleudern geriet: Sein Wagen drehte sich mehrmals auf der Fahrbahn und kam dann nach rechts von der Straße ab, durchbrach den Wildschutzzaun, überschlug sich und kam dann zum Liegen.

Der 27-Jährige hatte Glück und wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Er wurde ins Krankenhaus nach Mindelheim gebracht. Sein Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst aus dem Graben gezogen werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 7000 Euro. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass zwei Reifen deutlich weniger Profil hatten, als die gesetzlich vorgeschriebenen 1,6 Millimeter, heißt es im Polizeibericht. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr Mindelheim vor Ort.

Bei Bad Grönenbach schleuderte eine Frau mit ihrem Auto

Zu einem weiteren Glätteunfall kam es gegen 1 Uhr auf der A7 bei Bad Grönenbach. Eine 52-jährige Autofahrerin hatte nach dem Überholen auf den rechten Fahrstreifen gewechselt und kam dabei laut Polizei ins Schlingern. Sie schleuderte nach rechts auf den Grünstreifen. An ihrem noch fahrbereiten Auto entstand ein Schaden von rund 5000 Euro, die Frau selbst blieb unverletzt.

Sowohl der 27-jährige als auch die 52-jährige Unfallverursacherin müssen nun mit einer Bußgeldanzeige wegen nicht angepasster Geschwindigkeit rechnen. Wegen den abgefahrenen Reifen kommt auf den Mann jedoch ein höheres Bußgeld zu, heißt es im Polizeibericht.

Unfall auf der B16 bei Breitenbrunn

Einen weiteren Glätteunfall meldet die Polizei aus Breitenbrunn. Ein Autofahrer kam am Morgen auf der B16 alleinbeteiligt nach links von der Straße ab, laut Polizei wegen nicht angepasster Geschwindigkeit. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen - der Fahrer blieb unverletzt. Sein Auto hat einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro.