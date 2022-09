Unfall auf der A96 bei Bad Wörishofen - 12 Verletzte

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend bei einem Überholvorgang auf der A96 bei Bad Wörishofen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist ins Schleudern gekommen.

Auf der A96 hat sich am Dienstagabend in Fahrtrichtung München kurz vor der Ausfahrt Bad Wörishofen ein Unfall ereignet. Die Polizei meldete den Unfall um 20.35 Uhr. Demnach geriet ein Autofahrer bei einem Überholvorgang mit seinem Wagen ins Schleudern und überschlug sich. Insgesamt waren vier Autos an dem Unfall beteiligt.

Zwölf Menschen nach Unfall auf der A96 im Krankenhaus

Zwölf Personen wurden nach dem Unfall mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die rechte Fahrspur und der Standstreifen in Fahrtrichtung München waren nach dem Unfall zeitweise blockiert, der Verkehr wurde auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (AZ)