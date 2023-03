Aktion startet: Jetzt zählt wieder jeder Quadratmeter für die Natur

Die beliebte Umweltschutz-Aktion "Jeder Quadratmeter zählt" geht in die nächste Runde. Dabei geht es nicht nur um Großprojekte, denn auch Kleines kann viel bewirken.

Eigentlich wollte Silke Lotterbach gar keinen Flyer mehr für die Aktion "Jeder Quadratmeter zählt" gestalten, schließlich entsteht dadurch immer viel vermeidbarer Papiermüll. Aber die anderen im Team des Bund Naturschutz fanden das schade - und so entstand eine besondere Idee: ein Flyer, der gleichzeitig Teilnahmekarte und Postkarte ist, die man selbst farblich gestalten und verschenken kann.

Jan Nystrøm aus Erkheim hat die beiden Motive gezeichnet: einen am Wasser trinkenden Igel, umrahmt von zahlreichen Blumen und Insekten, und einen Stieglitz, der auf einem bewachsenen Baumstumpf sitzt und dem sich eine Biene nähert. Die Bilder entfalten ihre Wirkung, ob in schwarz-weiß oder ausgemalt in Farbe. Sie liegen von nun an in verschiedenen Läden sowie der Mindelheimer Zeitung aus und sollen die Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer dazu animieren, an der Naturschutz-Aktion teilzunehmen, die bis 27. August läuft.

Für die Naturschutz-Aktion kann man sich auch mit kleinen Projekten anmelden

Silke Lotterbach betont, dass man dazu kein großes, aufwendiges Projekt braucht. Sie hofft auf viele Einsendungen auch von kleinen Dingen, die in der Natur Großes bewirken können – denn genau sie können ein Vorbild sein, dem man ohne Weiteres nacheifern kann. "Es geht um kleine Sachen, um Inspiration: Das kann ein Balkonkasten mit Blumen sein, wo es sonst nichts gibt, oder die eisfreie Vogeltränke im Winter", sagt Lotterbach. Und: "Es muss auch nicht immer etwas Neues sein." Man könne sich auch mit bestehenden Projekten bewerben oder Projekten, die gerade erst am Werden sind.

Zwei Hauptthemen hat die Aktion in diesem Jahr. Der Bund Naturschutz will Organisationen, Vereine, Schulen, Kindergärten und Unternehmen einladen, sich zu beteiligen.

Die Raupe eines Schwalbenschwanzes futtert an einer Möhre. Foto: Wolfgang Schneider

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Schlüssel-Schloss-Prinzip der Natur, also die Verknüpfung von bestimmten Pflanzen mit bestimmten Tieren, die aufeinander angewiesen sind, etwa die (Wilde) Möhre, die für die Raupen der Schwalbenschwanz-Schmetterlinge wichtig ist.

Birgit Helbig erklärt, warum heimische Pflanzen so sinnvoll sind: „Unsere heimischen Wildpflanzen haben sich in einer jahrtausendelangen, gemeinsamen Evolution auf wunderbare Weise mit ihren tierischen Begleitern zu einem tragfähigen ökologischen Netz verwoben. So ist im Schnitt jede heimische Pflanze mit mindestens zehn Tieren auf irgendeine Weise verbunden. Umgekehrt sind viele Pflanzen auf Bestäubung oder die Verbreitung ihrer Samen durch die Tierwelt angewiesen.“

Das Team des Bund Naturschutz um Silke Lotterbach (3.v.r.) freut sich über die neuen Teilnahmekarten. Foto: Lotterbach

Diese Veranstaltungen sind bislang geplant:

Vortragsabend mit den Naturgartenprofis Ingrid Völker und Michael Schick am Donnerstag, 20. April, 18 Uhr, im Forum Mindelheim

und Michael Schick am Donnerstag, 20. April, 18 Uhr, im Forum Pflanzentausch & Führung im Naturlehrgarten am Sonntag, 14. Mai, 14.30 Uhr

Naturlehrgarten am Sonntag, 14. Mai, 14.30 Uhr Für Gartenspaziergänge, Tipps zum Bau von Nisthilfen, einem Stand auf dem Wochenmarkt in Mindelheim und mehr stehen noch keine Termine fest.



Wer sich noch Inspiration holen will, dem empfiehlt Silke Lotterbach: