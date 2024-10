Angeblicher Amazon-Anruf entpuppt sich als Betrugsversuch

Die Polizei Mindelheim warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Am 17. Oktober wurde ein 64-jähriger Mann aus dem Unterallgäu Opfer eines Betrugsversuchs. Er erhielt einen Anruf von einer Person, die vorgab, von Amazon zu sein und behauptete, es gäbe ein Problem mit seinem Kundenkonto, dem Account.

Der Mann wurde in der Folge an eine angebliche Sicherheitsabteilung und dann weiter an Microsoft „weitergeleitet“. Der unbekannte Täter überzeugte den Mann, eine unbekannte Webseite auf seinem Laptop zu öffnen. Der 64-Jährige tat das auch und hatte laut Polizei als Folge keinen Zugriff mehr auf seinen Computer.

Der Mann alarmierte nach dem Betrug seine Bank und die Polizei

Etwa eine Stunde später wurde dem Mann die Situation suspekt, woraufhin er den Akku seines Laptops entfernte. Der 64-Jährige kontaktierte seine Bank und änderte die Zugänge zu seinen Internetdiensten. Bislang sei kein finanzieller Schaden entstanden. Die Polizei in Mindelheim untersucht den Vorfall weiter. (mz)