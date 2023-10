Unterallgäu

Auf diesen Straßen im Unterallgäu soll nächstes Jahr gebaut werden

Plus Autofahrer müssen im Unterallgäu im nächsten Jahr mit mehreren Baustellen rechnen. Das ist geplant.

Im Unterallgäu stehen auch im kommenden Jahr wieder mehrere Baustellen an. Wo genau gebaut wird, erläuterte Walter Pleiner, der Leiter des Tiefbauamts am Landratsamt, in einer gemeinsamen Sitzung von Kreis- und Bauausschuss.

Zwischen Tussenhausen und Markt Wald soll die Kreisstraße MN23 auf einer Länge von rund einem Kilometer saniert werden. Auf der rund 0,25 Kilometer langen Strecke innerorts bis zum Beginn des Angelbergs werden vier Zentimeter der Asphaltdeckschicht abgetragen und wieder neu aufgebracht. Etwas aufwendiger sind die Arbeiten vom Ortsausgang den Angelberg hinauf: Der Untergrund der Straße ist laut Pleiner zwar noch ausreichend tragfähig und der Straßenoberbau kann ebenfalls beibehalten werden. Die bituminöse Tragschicht müsse jedoch verstärkt werden, um den Unterbau zu erhalten und die Straße in einigen Jahren nicht komplett erneuern zu müssen. Die Kosten schätzt Pleiner auf rund 870.000 Euro.

