Bei der Einführung der Bezahlkarte gibt es viele Probleme

Kaum Bargeld mehr, stattdessen eine kleine Plastikkarte: Seit Anfang Juli können Flüchtlinge im Unterallgäu nur noch mit der Bezahlkarte zahlen und maximal 50 Euro abheben – wenn es denn funktioniert. Denn bisher zeigen sich bei der Anwendung der Karte im Landkreis große Probleme.

„Ich habe die Karte im Juni bekommen und immer noch kein Geld“, beklagt sich Mehmet Cicek. Er lebt seit acht Monaten in der Flüchtlingsunterkunft in Bad Wörishofen. Er erzählt, dass er wegen der Probleme bereits mehrmals beim Landratsamt gewesen sei, doch eine Lösung sei bisher nicht gefunden worden. Nun müsse er sich Geld von Freunden leihen. Dass eine Karte wie im Fall von Cicek nicht funktioniere, könne verschiedene Ursachen haben, sagt Presseprecherin Eva Büchele vom Landratsamt Unterallgäu. Dies könne beispielsweise auf technische Probleme zurückzuführen sein oder weil es möglicherweise noch Fragen zum Aufenthaltsstatus gibt.

Nicht überall funktioniert die Bezahlkarte

Doch das ist nicht das einzige Problem mit der Bezahlkarte. Besonders kritisch sei gewesen, dass die Karte anfangs nicht in Memmingen funktioniert habe, wie Büchele angibt. Hier habe man aber schnell eine Lösung gefunden, sodass nun Einkäufe in Memmingen wieder möglich sein sollten. Von Problemen dieser Art weiß auch Fatma Yanar aus Bad Wörishofen zu berichten. Ihr wurde von Freunden erzählt, dass die Karte in München und Augsburg und auch in einigen Geschäften nicht funktioniere. Als Beispiel nennt sie ihre Mutter, die ein gebrauchtes Handy in einem Shop eines bekannten Mobilfunkanbieters kaufen wollte. „Dort wurde die Karte nicht angenommen. Aber meine Mama braucht doch ein Handy.“

Icon Vergrößern Mehmet Cicek (links) und Fatma Yanar berichten über ihre Erfahrungen mit der Bezahlkarte. Glücklich sind sie beide nicht. Foto: Karin Donath Icon Schließen Schließen Mehmet Cicek (links) und Fatma Yanar berichten über ihre Erfahrungen mit der Bezahlkarte. Glücklich sind sie beide nicht. Foto: Karin Donath

Auch beklagt sie, dass die zur Bezahlkarte zugehörige Handy-App nicht richtig funktioniere. Dieses Problem scheinen viele Flüchtlinge zu haben, denn auch das Landratsamt spricht hier von Schwierigkeiten. Dennoch sieht Yanar ein: „Wir müssen lernen, damit umzugehen und uns daran gewöhnen. Aber es ist schwer.“

Flüchtlinge erleben Stigmatisierung aufgrund der Bezahlkarte

Neben den Problemen mit der Karte als solcher kritisiert Mehmet Cicek die Stigmatisierung: „Wenn man die Karte herzeigt, wird man sofort als Asylbewerber erkannt und oft entsprechend abgestempelt.“ Angelika Beck vom ökumenischen Helferkreis Bad Wörishofen versteht, dass sich manche Asylbewerber durch die Bezahlkarte ausgegrenzt fühlen.

„Dem kann nur abgeholfen werden, wenn die Asylbewerber so schnell wie möglich einen Job annehmen und eine Ausbildung machen. Dann sind sie nicht mehr auf die Karte angewiesen.“ Das hat bei Cicek und Yanar geklappt: Beide haben eine Lehrstelle in Aussicht und werden dann wieder ihr Geld vom eigenen Konto bei der Bank abheben können. Das ist allerdings, solange man in einer Aufnahmeeinrichtung leben muss, frühestens nach sechs Monaten möglich.

Der Verwaltungsaufwand hat sich nicht verringert

Für das Sozialamt hat sich der Verwaltungsaufwand bisher nicht verringert. „Wir gehen aber davon aus, dass sich diese Einführungsprobleme legen und mit jedem Tag weniger werden“, sagt Bernhard Sonner, Leiter des Sozialamts. Ein Grund dafür liegt beispielsweise darin, dass alle Zahlungsempfänger für Überweisungen einzeln von der Behörde freigeschaltet werden müssen. Denn zunächst ist es nicht möglich, mit der Bezahlkarte Überweisungen zu tätigen.

Insgesamt wurden im Landkreis Unterallgäu etwa 900 Bezahlkarten ausgegeben. Weil das Landratsamt die Bezahlkarten erst später erhalten hatte als geplant, sind die Zahlungen mit der Karte nicht schon seit Juni, sondern erst seit Juli möglich. Karten bekommen diejenigen Flüchtlinge, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden.