Betrüger im Internet: Hier rät die Polizei zu besonderer Vorsicht

Plus Immer wieder versuchen Betrüger, Menschen im Unterallgäu das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wo die Polizei zu besonderer Vorsicht rät.

Von Johann Stoll

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht jemand im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West Opfer einer Straftat im Internet wird. Mal überweisen Kunden arglos Geld auf ein Konto in der Annahme, das Gegenüber werde dann das bestellte Feuerwerk wie versprochen liefern, was dann nicht geschieht. Mal spähen Täter die Kontodaten aus und buchen so Geld ab. Mal fordert ein angeblicher Vermieter einer Wohnung vorab das Überweisen einer Kaution, und schon ist das Geld weg. Doch was kann man tun, um nicht Opfer solcher Straftaten zu werden?

