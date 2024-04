Unterallgäu

Cannabis ist legal: Wo Kiffen im Unterallgäu erlaubt ist – und wo nicht

Plus Seit 1. April ist Kiffen im öffentlichen Raum erlaubt. Unsere interaktive Karte zeigt, wo in Mindelheim, Bad Wörishofen und dem Unterallgäu gekifft werden darf.

Von Josephine von der Haar

In der Mindelheimer Innenstadt könnten sich ab April kuriose Szene abspielen: Während auf der Maximilianstraße zwischen Dreerstraße und Kornstraße legal ein Joint geraucht werden darf, sollte er ein paar Meter weiter besser weggeschmissen werden. Denn dann befindet man sich im 100-Meter-Radius verschiedener Schulen oder Spielplätze, wo Cannabis weiterhin verboten bleibt. Auch anderswo sollte man achtsam bleiben. In Fußgängerzonen ist das Kiffen beispielsweise zwischen 7 und 20 Uhr verboten.

Ab dem 1. April soll Cannabis in Deutschland legalisiert werden. Für Erwachsene soll dann der Besitz von bis zu 25 Gramm der Droge straffrei sein, auch der Eigenanbau ist dann in bestimmten Grenzen erlaubt. Damit darf auch im öffentlichen Raum gekifft werden. Aber: In bestimmten Zonen bleibt der Konsum auch nach der Teillegalisierung verboten.

