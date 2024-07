Der Turbo-Fleck ist schnell wieder weg

Flecken sind ja grundsätzlich keine allzu schöne Sache, egal, ob sie sich auf Kleidungsstücken, Möbeln oder der eigenen Haut befinden. Bei letzterem besteht immerhin die Chance, dass sie eines Tages wieder vergehen, zumindest, wenn es sich um „blaue“ Flecken handelt.

Ich hatte jetzt ein ganz besonderes Exemplar davon: Wir saßen jüngst gemütlich beieinander, als ich mir eher zufällig an den rechten Unterarm fasste und einen leichten Schmerz verspürte. „Ich hab’ gleich gemerkt, ein Druckschmerz, wenn man da draufdrückt“, würde Lothar Matthäus es beschreiben. Eine Stunde später war ein dicker blauer Fleck da, tags drauf hatte er sich schon lila verfärbt und ging dann gegen Abend ins Gelbe über. Was für ein Turbo-Fleck-Entferner!

Was auch immer mein Körper da in aller Schnelle fabriziert hat: Was muss ich tun, damit er das künftig bei allen kleinen Zipperlein und großen Krankheiten macht?!