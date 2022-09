Unterallgäu

Die Situation in den Unterallgäuer Kitas ist angespannt

Viele Kinder, wenig Personal: So lässt sich die Lage bei vielen Kindertagesstätten zusammenfassen. Während es in Großstädten lange Wartelisten für freie Plätze gibt, herrschten im Unterallgäu bislang fast schon paradiesische Zustände – doch diese Zeiten sind nun wohl auch hier vorbei.

Plus In den Kindertagesstätten im Unterallgäu sind einige Plätze frei – allerdings nur auf Seiten des Personals. Was das für Eltern von kleinen Kindern bedeutet.

Von Sandra Baumberger

Wenn Bekannte aus größeren Städten von der schwierigen Suche nach einem freien Kindergarten- oder Krippenplatz erzählten, konnten sich Unterallgäuer Eltern bis vor wenigen Jahren entspannt zurücklehnen: Wartelisten kannte man hier nicht und einen Platz in der Wunscheinrichtung zu bekommen, war nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Zu Beginn des neuen Kindergartenjahrs zeigt sich aber, dass diese paradiesischen Zeiten nun wohl auch im Unterallgäu vorbei sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

