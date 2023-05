Drei Hubschrauber-Einsätze: Mehrere Unfälle mit Schwerverletzten

Zu mehreren schweren Unfällen um Mindelheim mussten Polizei und Rettungskräfte am Samstag ausrücken. Ein Auto brannte aus und dreimal waren Hubschrauber im Einsatz.

Der Samstag war ein unfallträchtiger Tag im Raum Mindelheim. Die Einsatzkräfte aus der Region sowie Polizistinnen und Polizisten aus der Mindelheimer Inspektion mussten gleich zu mehreren Unfällen ausrücken, bei denen Personen teils schwer verletzt wurden. Zweimal waren sogar Rettungshubschrauber im Einsatz.

Am Samstagnachmittag ereignete sich ein Unfall am Rande Mindelheims. Laut Polizei fuhr ein 20-jähriger Autofahrer eine Anhöhe in Richtung Mindelburg entlang und übersah dabei einen von rechts kommenden, bevorrechtigen Zugmaschinenfahrer. Es kam zum Zusammenstoß des Autos mit der Zugmaschine an der linken Fahrzeugseite auf Höhe des Kraftstofftanks. Dieser riss und entleerte sich vollständig, heißt es im Polizeibericht. An der Front des Autos wurde ein Feuer entfacht und der Wagen brannte vollständig aus. Die beiden Insassen des Autos konnten sich Polizeiangaben zufolge rechtzeitig befreien: Sie wurden aber durch den Unfall schwer verletzt. Der Sachschaden ist erheblich. Vor Ort waren der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen, die Feuerwehren aus Mindelheim, Pfaffenhausen und Egelhofen sowie ein Rettungshubschrauber.

Hubschrauber kam zum Unfall einer 72-jährigen Radlerin

Eine 72-Jährige gehört ebenfalls zu den Schwerverletzten. Die Frau war mit dem Fahrrad zwischen Unterkammlach und Oberrieden unterwegs, als sie nach einem Anhaltevorgang zu Boden stürzte, wie es im Polizeibericht heißt. Ihr Fahrradhelm habe Schlimmeres verhindert. Da anfangs nicht klar gewesen sei, wie schwer die Frau verletzt war, wurde ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle gerufen, der dann aber nicht benötigt wurde.

Bei einem weiteren Schwerverletzten handelt es sich um einen 63-jährigen Motorradfahrer: Er fuhr auf der Staatsstraße zwischen Lauben und Rummeltshausen und geriet - laut Polizei vermutlich aus Unachtsamkeit - in das Bankett rechts der Straße und stürzte mitsamt Motorrad zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Laut Polizeibericht trug der Mann zwar einen Helm, jedoch keine Protektorenhose. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass vollständige Schutzkleidung im Notfall schwerere Verletzungen verhindern könne.

Bei Kirchheim kam es zu einem schweren Motorrad-Unfall

Zu einem weiteren Motorradunfall kam es auf der Staatsstraße 2037 bei Kirchheim. Laut Polizei bog eine Autofahrerin nach links ab, der Fahrer einer Harley-Davidson hinter ihr schätzte die Situation falsch ein und fuhr leicht auf. Das Motorrad stürzte dabei um: Der Fahrer und seine Sozia wurden schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Vor Ort waren ein Rettungshubschrauber, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen sowie die Feuerwehren aus Kirchheim und Bronnen.

Einen Auffahrunfall mit einem Fahrrad verursachte laut Polizei ein elfjähriger Schüler gegen 17.45 Uhr in der Innenstadt von Mindelheim: Der Radler fuhr auf ein anhaltendes Fahrzeug auf. Der Schüler wurde zur Abklärung ins Mindelheimer Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. (mz, home)