Dürfen Bäume und Hecken jetzt noch geschnitten werden?

Wann welche Pflanzen zurückgeschnitten werden dürfen und weitere Fragen beantwortet Kreisfachberater Markus Orf und gibt Tipps für die Gartenarbeit im Frühjahr.

Dürfen Bäume, Hecken und andere Gehölze ab März noch geschnitten werden? Mit dieser Frage wenden sich jedes Jahr im Frühjahr viele Bürgerinnen und Bürger an die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Unterallgäu. Denn das Bundesnaturschutzgesetz verbietet im Sommerhalbjahr viele Schnittmaßnahmen. „Das gilt allerdings nicht für Bäume im Hausgarten sowie Pflegeschnitte an Hecken und Sträuchern“, erklärt Kreisfachberater Markus Orf. „Im Gegenteil, viele Schnittmaßnahmen sind sogar notwendig, damit die Pflanzen gesund bleiben.“

Schonende Schnitte sind das ganze Jahr über erlaubt

Im Bundesnaturschutzgesetz ist geregelt, dass von 1. März bis 30. September Hecken, Gebüsche und andere Gehölze sowie Bäume außerhalb von Wald und Gärten nicht auf den Stock gesetzt oder entfernt werden dürfen. „Dies gilt zum Beispiel für Bäume in Parkanlagen, auf Grünflächen, Friedhöfen und sonstigen Außenanlagen sowie für Straßenbäume, Alleen und Bäume in der freien Landschaft“, erläutert Markus Orf. „Nicht gemeint sind damit aber Bäume in Hausgärten oder etwa in Kleingartenanlagen.“ Und wie sieht es bei Hecken und Sträuchern aus? „Hier greift zwar das Beseitigungsverbot, aber schonende Form- und Pflegeschnitte zur Entfernung des Zuwachses sowie zur Gesunderhaltung sind das ganze Jahr über erlaubt.“

Für Gartenbesitzer hat Markus Orf folgende Tipps: