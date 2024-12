Elterncafé: Es geht um starke Eltern und Hausapotheke

Im Januar geht es im Elterncafé Mindelheim um „Eltern stärken im Familienalltag“ und am zweiten Termin um „Mein Kind ist krank – wie reagiere ich richtig?“. Das Elterncafé findet alle zwei Wochen dienstags von 10 bis 11.30 Uhr in der Begegnungsstätte St. Elisabeth in der Krumbacher Straße 20 in Mindelheim statt. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist aber unter www.unterallgaeu.de/eltern erforderlich.

„Eltern stärken im Familienalltag“ lautet das Thema am Dienstag, 7. Januar: So schön das Leben mit Kindern sein kann, so anstrengend kann der Alltag auch sein. Mit Babys sind die Herausforderungen ganz andere, wie mit schon älteren Kindern. Gemeinsam mit Sozialpädagogin Christina Candel können die Teilnehmenden die Herausforderungen des Familienalltags betrachten und der Frage nachgehen: Wie können Eltern den Alltag so gestalten, dass sie nicht nur die Kinder, sondern vor allem auch sich selbst im Blick haben? Ganz nach dem Motto: Wer zufriedene und entspannte Eltern hat, hat die besten Voraussetzungen für eine glückliche Kindheit!

Kinderkrankenschwester zeigt, was in die Hausapotheke gehört

„Mein Kind ist krank – wie reagiere ich richtig?“ – darum geht es am Dienstag, 21. Januar: Husten, Schnupfen, Fieber kommen im Alltag mit Kindern immer wieder vor – doch ab wann müssen Eltern etwas geben und was gehört in eine Hausapotheke? Bei diesem Treffen erläutert Kinderkrankenschwester Friederike Rainer die Grenzen und Möglichkeiten, welche Hausmittel und Medikamente in einen Haushalt mit Kindern gehören und wann ein Arztbesuch unabdingbar ist. Der Schwerpunkt liegt auf der Altersgruppe der null- bis dreijährigen Kinder.

Das Elterncafé ist ein Angebot der Koordinierenden Kinderschutzstelle und der Schwangerenberatung am Landratsamt Unterallgäu und richtet sich an Schwangere sowie an Mütter und Väter von Kindern bis drei Jahren. Die Veranstaltungen sind kostenfrei. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 08261/995-650, -412, -408 und -402. (mz)