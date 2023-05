Endlich ist der Frühling auch auf dem Allgäuer Arbeitsmarkt angekommen

Die Temperaturen steigen, die Arbeitslosigkeit sinkt: Der Frühling ist im Allgäu angekommen und sorgt für positive Nachrichten vonseiten der Arbeitsagentur.

Maria Amtmann, die Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, ist zufrieden: "Nachdem der Arbeitsmarkt in den Vormonaten sehr zögerlich in das Frühjahr gestartet ist, ist der Frühjahrsaufschwung im Mai deutlich erkennbar. Besonders freut mich, dass auch Personen, die es oft nicht so leicht haben, eine Stelle zu bekommen, wieder vermehrt Arbeit aufnehmen konnten: ältere Menschen über 50, schwerbehinderte Personen und Langzeitarbeitslose.“

Die Wirtschaft hat derzeit mit vielen Unsicherheitsfaktoren zu kämpfen – steigende Zinsen, Inflation und damit verbundener Konsum- und Auftragsrückgang machen ihr zu schaffen. Dennoch ist der Stellenbestand weiterhin äußerst hoch: „Der Fachkräftemangel überlagert derzeit alle wirtschaftlichen Problemlagen der Betriebe", so Amtmann. Sie freut sich, dass Allgäuer Betriebe nach wie vor stark auf Ausbildung setzen.

Die Arbeitslosigkeit im Allgäu ist zurückgegangen

Im Mai ging die Arbeitslosigkeit im Allgäu deutlicher zurück als noch in den Vormonaten: 10.076 Personen waren zum Stichtag arbeitslos gemeldet – 443 Personen beziehungsweise 4,2 Prozent weniger als im April und 1463 Personen (17 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat Mai 2022. Das liegt vor allem am Zuzug ukrainischer Geflüchteter.

Die Allgäuer Unternehmen meldeten im Mai 1276 neue Arbeitsstellen – 16,5 Prozent weniger als im April und 24,4 Prozent weniger als im Mai 2022. Der Bestand offener Arbeitsstellen belief sich auf 8110 und damit auf einem sehr hohen Niveau.

Im Unterallgäu gibt es 1700 gemeldete Jobangebote

Im Unterallgäu waren zum Stichtag im Mai 1782 Bürgerinnen und Bürger arbeitslos gemeldet (was einer Arbeitslosenquote von 2,1 Prozent entspricht) - 3,5 Prozent weniger als im Vorjahr und 16,6 Prozent mehr als 2022. 1700 Stellenangebote gibt es im Unterallgäu, vor allem in den Bereichen Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag (127 Stellen), Metallbearbeitung (97), Maschinenbau- und Betriebstechnik (91), Energietechnik (59), Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege (55) sowie Elektrotechnik (50).