Unterallgäu

06:00 Uhr

Energiekrise: So sparsam waren die Kommunen im Unterallgäu

In vielen öffentlichen Gebäuden wurde die Heizung in den vergangenen Monaten drastisch nach unten gedreht.

Plus Auch die Kommunen im Unterallgäu sollten in den vergangenen Monaten verstärkt Energie sparen. Wir haben nachgefragt, ob und wie ihnen das gelungen ist.

Noch bis mindestens 15. April wird so manche Bürokraft im öffentlichen Dienst frieren. Denn bis dahin gilt die Vorgabe, dass die Temperatur in den Büros maximal 19 Grad betragen darf. Durchgangsräume sollen gar nicht geheizt werden und aus den Wasserhähnen soll nur kaltes Wasser fließen. Und zwar nicht, um die Mitarbeitenden abzuhärten, sondern in Zeiten der Energiekrise genau diese Energie einzusparen. Unsere Redaktion hat in Mindelheim, Bad Wörishofen, Türkheim und beim Landkreis nachgefragt, ob das gelungen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen