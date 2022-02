Fasching im Unterallgäu: Schicken Sie uns Bilder Ihrer besten Kostüme

Eigentlich wäre jetzt Hochsaison der Narren. Weil aber wegen Corona fast alles ausfällt, wollen wir mit Ihnen in Erinnerungen schwelgen.

Wie heißt es immer so schön: Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Für uns heißt das: Wenn der Fasching in diesem Jahr schon wieder ins Wasser fällt, dann wollen wir uns gemeinsam mit Ihnen erinnern an ausgelassene, bunte, verrückte Zeiten. Wir sind auf der Suche nach alten Faschingsbildern – egal, ob man darauf Außerirdische oder Zombies sieht, ob das Bild von 1960 oder von 2020 stammt, und egal, ob es bei einer kleinen privaten Party oder einem großen Ball entstanden ist. Hauptsache, das Foto zeigt Sie in Ihrem besten Kostüm!

Schicken Sie uns das Bild per Post an Mindelheimer Zeitung, Dreerstraße 6, 87719 Mindelheim oder per E-Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de (Stichwort: Faschingskostüm). Mit einer Einsendung erklären Sie sich bereit, dass das Foto in der Mindelheimer Zeitung und online veröffentlicht werden darf. Alle darauf abgebildeten Personen müssen mit einer Veröffentlichung einverstanden sein; nennen Sie uns bitte auch den Namen des Fotografen.

Wir suchen Inspirationen für die Feste in der nächsten Saison

Wir freuen uns auf Ihre Fotos und hoffen, dass wir gemeinsam noch einmal in Erinnerungen schwelgen können an Zeiten, in denen die größte Sorge war: Welches Kostüm ziehe ich heute an? Und vielleicht lässt sich der eine oder andere auch ein bisschen für die nächste Saison inspirieren? Nach dem Fasching ist schließlich vor dem Fasching!