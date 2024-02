Geflüchtete müssen monatelang auf Integrationskurse warten

Der Andrang auf Integrationskurse im Unterallgäu ist riesig, die Wartelisten sind gefüllt, freie Plätze gibt es erst wieder im Herbst. Das hat Folgen.

Im Unterallgäuer Jobcenter spricht man von einer "dramatischen Lage": Zahlreiche Geflüchtete, die eigentlich berechtigt sind, einen Integrations- oder Alphabetisierungskurs zu besuchen, müssen im Landkreis sehr lange darauf warten, bis ein Platz für sie frei wird. Die Wartelisten sind lang, die nächsten freien Integrationskurse starten erst wieder im Herbst dieses Jahres. Das wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt in der Region aus.

Geflüchtete aus der Ukraine und anerkannte Asylbewerber bekommen, wenn sie Bürgergeld beziehen, vom Jobcenter eine Berechtigung, dass sie an einem Integrationskurs teilnehmen dürfen. Daraufhin müssen sie sich an den Träger eines Sprachkurses wenden, der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zertifiziert ist. Im Unterallgäu bieten derzeit nur die Volkshochschulen (VHS) diese Kurse an. "Es findet sich momentan kein anderer Träger, der ein Angebot schafft", sagt Bettina Kreuzer, die Leiterin des Jobcenters. Die Folge: "Im Unterallgäu gibt es sehr, sehr lange Wartezeiten." Noch dramatischer sei die Situation bei Alphabetisierungskursen, so Kreuzer, also bei Kursen, in denen man die lateinische Schrift lesen und schreiben lernt. Auch sie werden im Unterallgäu nur von der VHS angeboten.

Die Nachfrage nach Kursen für Geflüchtete ist groß

"Die Nachfrage ist groß", bestätigt Sylvia Grödl, die bei den Unterallgäuer Volkshochschulen den Fachbereich Integration leitet. Durch den Ukraine-Krieg sei sie noch einmal gewachsen. Theoretisch könnte die VHS noch viel mehr Kurse anbieten, doch die Räumlichkeiten sind begrenzt und vor allem: Es gibt nicht genügend Dozentinnen und Dozenten, um das Kursangebot zu erweitern. "Wir sind immer auf der Suche", sagt Grödl. "Wer Interesse hat, darf sich gerne melden - da freuen wir uns!"

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wer solche Kurse geben will, braucht mindestens ein C1-Sprachniveau in Deutsch, und um die Zulassung des BAMF zu bekommen, sei ein Studium nötig, im besten Fall mit einem Schwerpunkt in Pädagogik oder Deutsch, erläutert Grödl. Häufig seien es ehemalige Lehrkräfte, die jetzt an der VHS Geflüchtete unterrichten. Wer sich dafür interessiere, könne auch erst einmal einem anderen Dozenten über die Schulter schauen, bietet Grödl an.

Drei Alphabetisierungskurse gibt es aktuell in Mindelheim und Bad Wörishofen. Zwei Integrationskurse mit jeweils 25 Teilnehmenden laufen gerade in Bad Wörishofen, hinzu kommen sechs weitere Kurse in Mindelheim, wie Grödl erklärt. "Derzeit sind alle unsere Kurse voll."

Die Flüchtlinge lernen Deutsch, aber auch etwas über das Leben in Deutschland

In sechs Modulen mit je 100 Unterrichtseinheiten sollen die Geflüchteten das Sprachniveau B1 erreichen. Das heißt, am Ende der 120 Unterrichtstage beim Vollzeitkurs soll eine "Fortgeschrittene Sprachverwendung" möglich sein: Man kann verstehen, worum es in einem Gespräch geht, kann sich einfach über vertraute Themen und Interessen äußern und über Ereignisse, Erfahrungen und Ziele sprechen sowie kurze Begründungen oder Erklärungen abgeben. Den sechs Sprachmodulen folgen der Deutschtest für Zuwanderer sowie ein 100 Unterrichtseinheiten umfassender Orientierungskurs mit der abschließenden Prüfung "Leben in Deutschland".

Zwar dürften Geflüchtete diese Integrationskurse auch in Memmingen oder anderen Orten außerhalb des Landkreises absolvieren, wie Bettina Kreuzer vom Jobcenter erklärt. Doch gerade auf dem Land ist es mit der Mobilität nicht ganz so einfach - da kann es wegen des schlechten öffentlichen Nahverkehrs zu bestimmten Uhrzeiten schon eine Herausforderung sein, nach Mindelheim oder Bad Wörishofen zu gelangen. Schwierig sei auch, dass viele Kurse keine Kinderbetreuung bieten, da die Anforderungen an die Träger dafür offenbar recht hoch seien, so Kreuzer. Aber gerade aus der Ukraine seien es häufig Frauen mit Kindern, die geflüchtet seien. Viele Kurse finden deshalb auch in Teilzeit statt.

Die fehlenden Kurse wirken sich auch auf die Arbeitslosenstatistik aus

Natürlich dürften die Geflüchteten auch arbeiten, ohne einen Integrationskurs absolviert zu haben, sagt Kreuzer. Aber oft scheitere das in der Praxis an den mangelnden Deutschkenntnissen. "Selbst für Helfertätigkeiten ist es ohne jedwede Sprachkenntnisse schwierig auf dem Arbeitsmarkt", so ihre Erfahrung. "Für nachhaltige Integration und Erwerbstätigkeit sind Sprachkenntnisse unerlässlich." Und so dauert es häufig länger als gewollt, bis aus einem Geflüchteten, der Bürgergeld bezieht, ein Arbeitnehmer werden kann - und so lange schlägt er oder sie sich als Fall in der Arbeitslosenstatistik nieder.

Immerhin: Das Jobcenter hat bereits Angebote geschaffen, um die Wartezeit bis zu einem Integrationskurs zu überbrücken. Das sind Kurse, in denen einfache Sprachkenntnisse vermittelt werden und in denen es ums Ankommen in Deutschland geht: Wie funktioniert eigentlich der Arbeitsmarkt hier? Wie funktioniert das Leben hier? Das seien erste Schritte, sagt Kreuzer. "Aber diese Maßnahmen ersetzen nicht den Integrationskurs."