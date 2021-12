Gesundheitsregion "plus" Unterallgäu-Memmingen ist gestartet

Mit der Gesundheitsregion „plus“ sollen Gesundheitsversorgung und Pflege im Unterallgäu optimiert werden. Was die neue Geschäftsstellenleiterin Nicola Galm jetzt angeht.

Die Stadt Memmingen und der Landkreis Unterallgäu sind seit dem 1. Oktober Gesundheitsregion „plus“ Unterallgäu-Memmingen und gehören damit zu den 57 vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege geförderten Projektregionen. Bereits seit fünf Jahren gibt es in Kooperation zwischen dem Landkreis und der Stadt das „Netzwerk Altenhilfe und seelische Gesundheit“, das einen Teil der Handlungsfelder einer Gesundheitsregion „plus“ bereits abdeckt, insbesondere das Thema Prävention und Pflege. Um Doppelstrukturen zu vermeiden, werden die beiden Koordinationsstellen der Gesundheitsregion „plus“ und des Seniorenkonzepts eng zusammenarbeiten, heißt es.

Ziel ist es, die regionale Gesundheitsvorsorge und -versorgung sowie die Pflege zu optimieren und zu fördern. So soll eine Chancengleichheit zwischen den ländlichen Regionen und den Ballungszentren hergestellt werden. „Mir ist es wichtig, die Akteure aus dem Bereich von Gesundheit und Pflege vor Ort zu vernetzen. Denn sie kennen die Situation in der Region am besten und wissen, was die Menschen brauchen“, betont Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU). „So können wir alle gemeinsam die Gesundheitsvorsorge, medizinische Versorgung und Pflege nachhaltig verbessern.“

Die Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregion "plus" stammt aus Memmingen und kennt das Unterallgäu gut

Die Geschäftsstellenleitung für die Gesundheitsregion „plus“ Unterallgäu-Memmingen hat Nicola Galm übernommen. Nach ihrem dualen Pflegestudium in München mit Bachelor-Abschluss zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und zur gerontopsychiatrischen Fachkraft schloss sie ein Master-Studium im Fach Public Health an der Hochschule Fulda an. Ihre Schwerpunkte setzte die 29-Jährige dabei in den Bereichen der Gesundheitsförderung, Demenz und Altern sowie bei den Themen Klima und Global Health. Während ihres Studiums arbeitete Nicola Galm als Lehrbeauftragte an der Hochschule Kempten in der Fakultät Soziales und Gesundheit.

Die gebürtige Memmingerin kennt die Region und ihre Gegebenheiten sehr gut. „Ich freue mich über den Start und auf die Herausforderungen, die die Arbeit in der Gesundheitsregion plus mit sich bringt“, sagt sie. Zu ihren ersten Aufgaben gehören die Vorbereitung des Gesundheitsforums und die Planung einer Bestands- und Bedarfsanalyse – neben dem Kennenlernen der Akteurinnen und Akteure aus den verschiedenen Gesundheitsbereichen hier vor Ort. „Gemeinsam wollen wir funktionsfähige Kooperations- und Koordinierungsstrukturen auf kommunaler Ebene etablieren und weiterentwickeln“, legt Galm dar.

Der Mangel an Ärzten und Pflegepersonal steht ganz oben auf der Agenda der Gesundheitsregion "plus"

„Auch das drängende Problem des Fachkräftemangels im ärztlichen und pflegerischen Versorgungsbereich steht bei den Aufgaben der Gesundheitsregion plus Unterallgäu-Memmingen ganz oben auf der Agenda“, ergänzt Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU). Die Versorgungs- und Vorsorgemöglichkeiten vor Ort müssten für die Menschen der Region in ausreichendem Maß erhalten und verbessert werden. „Dafür ist die Entwicklung passgenauer Maßnahmen unabdingbar und die Gesundheitsregion plus bietet uns nun die Möglichkeit hierzu“, sagt Schilder.

„Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine gute Vernetzung von Ärzten, Krankenhäusern und sonstigen medizinischen Einrichtungen ist“, sagt Landrat Alex Eder (Freie Wähler). Er freue sich, dass die Arbeit an der Gesundheitsregion plus mit Nicola Galm Fahrt aufnimmt und gemeinsam Lösungen entwickelt werden, die maßgeschneidert sind für die Situation in Stadt und Landkreis. Zunächst wird die Gesundheitsregion plus Unterallgäu-Memmingen bis einschließlich 2024 bestehen, mit der Option auf Verlängerung. (mz)