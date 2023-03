Gruppe aus Madagaskar informiert sich im Unterallgäu

Vertreter verschiedener Ministerien aus Madagaskar haben sich im Unterallgäu informiert. Warum sie die weite Reise angetreten haben.

Eine Delegation aus Madagaskar hat sich in Bayern informiert, wie regionale Wertschöpfung durch Genossenschaften praktiziert werden kann. Der Kontakt war über den Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband zustande gekommen, der sich mit Hermann Kerler kurzgeschlossen hat. Der frühere Vorsitzende der Raiffeisenbank Pfaffenhausen, Kerler, pflegt diverse Kontakte zu Genossenschaften im Ausland.

Die Gäste sahen sich die Raiffeisen-Ware Schwaben Allgäu in Ottobeuren an und informierten sich über die Dorfenergie eG Eppishausen. Geschäftsführer Christian Gerstle hat den Delegationsteilnehmern das Warengeschäft vorgestellt. Als Aufsichtsratsvorsitzender der Dorfenergie hat Kerler die Besucher über die Erzeugung erneuerbarer Energien und Bürgerbeteiligung informiert.

In Madagaskar leben rund 29 Millionen Einwohner, die zu 80 Prozent in der Landwirtschaft arbeiten. Sie erwirtschaften ein Viertel des Bruttosozialproduktes. Überflutungen und Dürren seien vermehrt mit dem Klimawandel aufgetreten und belasteten die Menschen im Land.

Das Raiffeisen-Waren-Geschäft interessierte die Gäste aus Madagaskar besonders

Für Geschäftsführer Christian Gerstle sind die Genossenschaftsbanken als Gesellschafter eine wichtige Säule der Raiffeisen-Ware Schwaben Allgäu GmbH. Besonders die Raiffeisen-Regionalmärkte beeindruckten die Gäste, welche in der Region mit 26 Standorten und 180 Mitarbeitern 110 Millionen Euro Umsatz machen. Allein im Unterallgäu habe Raiffeisen-Ware zwölf Märkte, so Gerstle. Viele kleine Verarbeiter von Lebensmitteln, Mühlen, Brauereien und auch Molkereien würden regionale Produkte hier anbieten.

Für die Energiegenossenschaft Dorfenergie eG in Eppishausen, die Kerler vorstellte, war bei der Gründung wichtig, dass bekannte und vertrauenswürdige Personen ehrenamtlich Verantwortung in Vorstand und Aufsichtsrat übernommen haben. So hätten sich die Menschen vor Ort engagiert und eine wirtschaftliche Einrichtung geschaffen.

In Madagaskar fehlen bis dato genossenschaftliche Verbandsstrukturen. Diese sollen aufgebaut werden, um die Primärgenossenschaften zu unterstützen. Die Delegationsmitglieder meinten, dass sie noch vor einem langen Weg stehen, aber sehr dankbar für die Anregungen und praktischen Hinweise sind. Kerler war von dem Besuch tief berührt. "Wir diskutieren in Deutschland den Klimawandel, sind auch wesentlicher Mitverursacher. Länder wie Madagaskar tragen zum Klimawandel nichts bei, müssen aber mit den Folgen leben."