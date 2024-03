Haushalt 2024: Der Landkreis Unterallgäu investiert so viel wie nie

Der Haushaltsplan des Landkreises Unterallgäu stößt bei den Kreistagsfraktionen auf breite Zustimmung. Kritische Anmerkungen gibt es freilich trotzdem.

In diesem Jahr wartet der Haushaltsplan des Landkreises wieder mit Rekorden auf: Das Gesamtvolumen ist mit insgesamt mehr als 230 Millionen Euro so hoch wie nie und für Investitionen stehen noch einmal drei Millionen Euro mehr als 2022 zur Verfügung, nämlich 26 Millionen Euro. Wie Landrat Alex Eder bei der Verabschiedung des Zahlenwerks im Kreistag deutlich machte, ist das nicht selbstverständlich – zumal die Kosten in einigen Bereichen förmlich explodierten.

Dazu gehören vor allem die Sozialausgaben sowie Ausgaben für die Jugendhilfe und im Bereich des Ausländeramtes, auf deren Höhe der Landkreis selbst kaum Einfluss hat. Eder kritisierte in diesem Zusammenhang, dass den Kommunen vielfach Kosten von der Staats- und Bundesregierung aufgebürdet würden. Daneben hob er die Investitionen in die Kliniken hervor, für die in diesem Jahr inklusive der Krankenhausumlage 13,6 Millionen Euro eingeplant sind. Der Landkreis könne stolz darauf sein, dass die Umbauten am Ottobeurer Krankenhaus schon mit der Fertigstellung bezahlt gewesen seien und für den Neubau in Mindelheim bereits ein beachtlicher Betrag angespart worden sei. Das spare hohe Zinsbeträge. Mit Blick auf die Energiewende wünschte er sich, "in diesem Jahr beim Regionalwerk gut vorwärtszukommen".

So äußerten sich die Fraktionsvorsitzenden zum Unterallgäuer Kreishaushalt

Die Fraktionsvorsitzenden dankten in der anschließenden Debatte Kreiskämmerer Sebastian Seefried für die Vorstellung und Erläuterung des Haushaltsplans in den Ausschüssen und Fraktionen und äußerten sich folgendermaßen zu dem Zahlenwerk:

CSU: "Ja, das ist ein super Haushalt", sagt Christine Vogginger. Trotz der vielen Vorhaben handle es sich um einen "stabilen Haushalt in bewegten Zeiten". Es sei ein Gebot der Fairness gewesen, den Hebesatz der Kreisumlage nicht anzuheben. Schließlich brauchten die Gemeinden viel Geld, um die vorgeschriebenen Kindergarten- und Hortplätze zu schaffen und müssten dafür teils erheblich Kredite aufnehmen. Ähnlich formulierte es später auch Otto Göppel, der als Vertreter des Gemeindetags sprach und den Landkreis aufforderte, die Gemeinden im Blick zu behalten. Für die Integration von Geflüchteten brauche es neben kreativen Ideen auch viel guten Willen, so Vogginger weiter. "Und selbstverständlich gilt für den Kreistag wie für den Land- und den Bezirkstag: Hier ist kein Platz für Hetze, Rassismus und Diskriminierung." Dafür applaudierten alle Kreistagskollegen außer die vier AfD-Vertreter.

Freie Wähler: Reinhold Bäßler betonte wie im Vorjahr, dass die Kreisrätinnen und -räte zwar über gewichtige Zahlen und Geld redeten, im Kontext des Krieges in der Ukraine aber eben auch nur über Zahlen und Geld. Sorge bereiteten ihm mit Blick auf den Kreishaushalt die stark steigenden Kosten. Als Beispiel nannte er den Bereich "Soziale Sicherung", in dem die Ausgaben seit 2021 um 58 Prozent gestiegen sind. Dass der Haushalt nur ausgeglichen werden konnte, weil geplant ist, mehr als 700.000 Euro aus der Rücklage zu entnehmen, bezeichnete Bäßler als Herausforderung. Das gelte auch für das Klinikbauprogramm.

Lesen Sie dazu auch

Einige Fraktionen hätten sich vorstellen können, die Kreisumlage zu erhöhen

Grüne: Ihre Fraktion freue sich für die Städte und Gemeinden, dass der Kreisumlagehebesatz gleich bleibe, sagte Lisa Steber. Angesichts der finanziellen Herausforderungen der kommenden Jahre hätte sich ein Teil der Fraktion aber auch eine Erhöhung vorstellen können, um die Rücklage aufzustocken. Daneben wünschen sich die Grünen, dass mehr Radwege gebaut werden, eine bessere Taktung des ÖPNV und auch, dass die Klimawandelstudie des Landkreises von 2019 endlich umgesetzt wird. Außerdem möchte die Fraktion noch in diesem Jahr eine koordinierende Stelle für Integration sowie eine Integrationslotsenstelle auf den Weg bringen. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion bereits vorbereitet.

SPD/FDP: "Ein finanziell sehr schwieriges Haushaltsjahr steht uns bevor", sagte Roland Ahne. Seine Fraktion hätte es befürwortet, den Kreisumlagehebesatz schon in diesem Jahr leicht anzuheben, um so den Griff in die ohnehin knapp bemessene Rücklage zu vermeiden. In seiner Rede ging Ahne zudem auf die Lehrpersonalkosten für die kommunalen weiterführenden Schulen ein. Hier gelte es, die Beteiligung des Freistaats deutlich zu erhöhen. Sorge bereite zudem die Krankenhausfinanzierung: Bisher musste der Landkreis zwar noch kein Betriebskostendefizit ausgleichen, im Mittel betrage es aber pro Klinik in Bayern 4,6 Millionen Euro im Jahr. "Wenn dies auch noch unsere Allgäuer Kliniken trifft, wird die geplante Klinikfinanzierung ein Lotteriespiel", befürchtet er.

JWU: Der vorgelegte Haushalt entspreche den Vorstellungen der JWU, sagte Christian Seeberger, der den Fraktionsvorsitzenden Jürgen Bäurle vertrat. Das Entschuldungskonzept werde trotz des Rekordhaushalts weiterverfolgt und die Verschuldung abgebaut. "Das ist rundum eine sehr komfortable Situation." Während sich der Landkreis trotz hoher Investitionen nicht verschulden müsse, sehe das bei vielen der 52 Landkreis-Gemeinden jedoch anders aus. Die Investitionen in die stationäre Gesundheitsversorgung bedeuteten zwar eine hohe finanzielle Belastung, stellten aber einen großen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger dar. Zu guter Letzt schaut auch die JWU mit Sorge "auf die Verpflichtungen und Aufgaben, die vom Staat von oben nach unten an den Landkreis weitergereicht werden."

Landrat Alex Eder ruft dazu auf, weniger zu jammern und mehr anzupacken

AfD: Als besorgniserregend bezeichnete Wolfgang Reitinger in seiner Rede, die von einem Eklat begleitet wurde, die steigenden Sozialausgaben und Personalkosten. Die Krankenhäuser seien angesichts eines möglichen höheren Defizits ein "nicht zu unterschätzenden Unsicherheitsfaktor". Es bleibe deshalb nur zu hoffen, dass die vom Klinikverbund Allgäu eingeleiteten Strukturreformen den veränderten Anforderungen gerecht werden und kommunale Pflichtaufgaben außerhalb der Gesundheitsversorgung weiter mühelos gestemmt werden können.

ÖDP/Bürger für die Umwelt: Rosina Rottmann-Börner leitete ihre Rede mit einem Zitat der Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber ein: „Demokratie ist die einzige Staatsform, die Garant ist für Würde, Freiheit und Gleichberechtigung des Einzelnen, da gibt’s sonst nichts. Das ist unsere Demokratie und deswegen ist es wert, dass wir sie verteidigen.“ Die Tatsache, dass sich der Kreistag mit dem Geld von und für Bürgerinnen und Bürger beschäftige, beruhe auf dem demokratischen System. Sie verwies weiter darauf, dass Migration und Integration nicht nur bundes- und landespolitische Themen seien und sprach sich wie Lisa Steber (Grüne) für Integrationslotsen aus. Abschließend kritisierte sie, dass der Haushalt zwar ausgeglichen, aber so auf Kante genäht sei, dass kein bzw. sehr wenig Spielraum für Unvorhergesehenes bleibe.

Letztlich stimmten alle Fraktionen dem Haushaltsplan zu und bis auf die AfD auch alle der Finanzplanung für die kommenden Jahre. Abseits des Zahlenwerkes rief Landrat Eder dazu auf, trotz schwieriger Zeiten nicht den Kopf in den Sand zu stecken. "Wir jammern immer noch auf sehr hohem Niveau", sagte er. Die diffuse Angst, dass alles irgendwie immer schlechter werde, sei ein schlechter Ratgeber "und füttert am Ende nur die extremen Ränder rechts und links, von denen wir uns in Acht nehmen sollten". Es gelte, das große Ganze zu sehen, über den eigenen Horizont hinauszudenken, Leistung zu bringen und anzupacken, statt immer nur darüber zu schimpfen, "dass die da oben nichts auf die Reihe kriegen".

Der Unterallgäuer Kreis-Haushalt im Überblick

Verwaltungshaushalt: 200 Millionen Euro (Vorjahr: 183 Millionen Euro)

200 Millionen Euro (Vorjahr: 183 Millionen Euro) Vermögenshaushalt: 30 Millionen Euro (Vorjahr: 25,8 Millionen Euro)

30 Millionen Euro (Vorjahr: 25,8 Millionen Euro) Einnahmen durch Kreisumlage: 101 Millionen Euro (Vorjahr: 97,4 Millionen Euro)

101 Millionen Euro (Vorjahr: 97,4 Millionen Euro) Schlüsselzuweisungen: 23,7 Millionen Euro (Vorjahr: 21,9 Millionen Euro)

23,7 Millionen Euro (Vorjahr: 21,9 Millionen Euro) Ausgaben durch Bezirksumlage: 47,7 Millionen Euro (Vorjahr: 49,3 Millionen Euro)

47,7 Millionen Euro (Vorjahr: 49,3 Millionen Euro) Investitionsvolumen: 26,2 Millionen Euro (Vorjahr: 23,2 Millionen Euro)

26,2 Millionen Euro (Vorjahr: 23,2 Millionen Euro) Zuführung zum Vermögenshaushalt: 16,6 Millionen Euro (Vorjahr: 12,9 Millionen Euro)

16,6 Millionen Euro (Vorjahr: 12,9 Millionen Euro) Rücklagenentnahme: 719.000 Euro (Vorjahr: 334.500 Euro)

719.000 Euro (Vorjahr: 334.500 Euro) Verschuldung: Sie könnte um 1,1 Millionen Euro ansteigen, wenn der Landkreis wie geplant ein Grundstück für die Erweiterung der Berufsschule erwirbt. Der Schuldenstand würde damit Ende des Jahres bei rund 5,3 Millionen Euro liegen. Wird der für den Kauf geplante Kredit in Höhe von zwei Millionen nicht benötigt, würde die Verschuldung dank einer Tilgung im Rahmen des Entschuldungskonzepts um 861.000 Euro sinken.