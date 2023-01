In Garten gerutscht, gegen Überführung geprallt: Autounfälle auf glatten Straßen im Unterallgäu

Glatte Straßen haben erneut zu Unfällen im Unterallgäu geführt. In Oberrieden durchbrach ein Auto einen Gartenzaun und landete auf dem Grundstück.

Bei Glätteunfällen im Landkreis Unterallgäu wurde ein Mensch verletzt, es entstand zudem reichlich Blechschaden.

Zwischen Erisried und Mussenhausen kam am Freitagvormittag ein Auto von der Fahrbahn der St2013 ab. Das berichtete die Polizei am Samstag. Ein Autofahrer sei mit nicht angepasster Geschwindigkeit von der vereisten Fahrbahn abgekommen und gegen eine Bachüberführung und deren Geländer geprallt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Auto erlitt laut Polizei Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt. Am Bauwerk entstand kein Schaden. Die St 2013 wurde kurzzeitig für die Bergung des Fahrzeuges komplett gesperrt, teilte die Polizei Mindelheim mit.

Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen zu dem Unfall in Oberrieden

Bereits in der Nacht auf Freitag kam in Oberrieden ein rotes Auto von der Straße ab und rauschte in den Garten eines Anwohners. Der Unfall ereignete sich im Riedweg in einer leichten Rechtskurve, wie die Polizei ebenfalls am Samstag mitteilte. Der Wagen durchschlug einen Metallgartenzaun und blieb in dem dahinter liegenden Garten stehen. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder zum Unfallereignis machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

