Neue Serie: Jetzt geht’s los im Gemüsegarten

Wir begleiten Schülerinnen durchs Gartenjahr. Von Salat, der im Winde wackeln muss, nackten Jungfrauen und weiteren Tipps für angehende Gartenprofis.

Gärtnern liegt im Trend – und das aus gutem Grund: Man weiß, wo Obst und Gemüse herkommen und kann Salat, Tomaten und Co. ohne lange Transportwege immer frisch zubereiten. Außerdem lohnt sich der eigene Gemüsegarten in Zeiten steigender Lebensmittelpreise auch finanziell – und macht im besten Fall richtig Spaß. Zumindest dann, wenn auf den Beeten nicht nur das Unkraut gedeiht. Wie man das anstellt, lernen die Schülerinnen der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung Mindelheim im Schulgarten in Memmingen. Wir dürfen sie dabei begleiten und die Tipps von Fachlehrerin Christine Egle an alle Gartenneulinge weitergeben. Und auch alte Hasen können vielleicht noch das eine oder andere dazulernen.

Das also ist das Beet, von dem die Schülerinnen in den nächsten Monaten Brokkoli, Bohnen, Gurken, Karotten, Salat, Kohlrabi und noch etliches Gemüse mehr ernten wollen. 30 Quadratmeter ist es groß – und gewissermaßen noch in seinem Urzustand: Im Januar haben die Schülerinnen die Erde umgegraben, jetzt wollen sie die Beete anlegen. Daniela John und Felicia Oberholzner aus Mindelheim klauben Laub, Steine und das erste Unkraut von der Fläche und versuchen dabei, sie möglichst wenig zu betreten, um die Erde nicht zu verdichten. Sie wird anschließend mit dem Kultivator, einer Art Grubber mit verlängerten, breiteren Zinken, gelockert, mit dem Rechen gleichmäßig übers Beet verteilt und geglättet.

Bei der Einteilung der Beete ist Genauigkeit gefragt

Wie eine Bodenprobe gezeigt hat, fehlt es der Erde aber noch am Nährstoff Kali. Deshalb streuen die Schülerinnen breitwürfig und möglichst gleichmäßig Dünger aus, die sogenannte Grunddüngung. Die wurde zuvor genau abgewogen – denn viel hilft eben keineswegs viel – und dann eingeharkt.

Und auch beim nächsten Arbeitsschritt, der Einteilung der fünf Beetabschnitte, ist Genauigkeit gefragt: Exakt einen Meter sollen sie breit sein, damit sich die Pflanzen später nicht viel zu dicht auf die Pelle rücken. Also wird der Meterstab angelegt, dann die Pflanzschnur gespannt und an ihr das erste Trittbrett ausgelegt.

Bevor gesät und gepflanzt wird, muss erst einmal das Beet vorbereitet werden. Dazu gehört auch, die Erde mit dem Rechen gleichmäßig zu verteilen und zu glätten. Foto: Sandra Baumberger

Das werden in den nächsten Monaten auch die Schnecken zu schätzen wissen, die sich gerne darunter verkriechen. Wenn man kein Freund der gefräßigen Schleimer ist, ist das zwar ein bisschen eklig, vereinfacht es aber, sie allabendlich abzusammeln. Denn wer sein Gemüse nicht mit ihnen teilen will, kommt darum nicht herum.

Ebenfalls mit Meterstab, Pflanzschnur und einem Rechenstiel werden nun die Pflanz- und Saatreihen markiert und Salat- und Kohlrabipflänzchen unter Einhaltung der Pflanzabstände ausgelegt. Sie dürfen schon jetzt in die Erde, obwohl die Eisheiligen erst am 15. Mai vorbei sind. Aber manchmal muss sich der Garten- eben auch dem Unterrichtsplan beugen. „Legen Sie nicht in blindem Aktionismus los“, rät Christine Egle ihren Schülerinnen. „Auch nicht im Staudenbeet. Das rächt sich nämlich später.“ Und zwar in Form eines unübersichtlichen Dschungels, in dem sich keine der Pflanzen so richtig gut entwickeln kann.

"Salat muss im Winde wackeln", lautet eine alte Gärtnerweisheit

Es kommt aber nicht nur auf die Pflanzabstände an, sondern auch auf die -tiefe: Alles, was später Knollen bildet, also zum Beispiel Rote Beete, Kohlrabi oder Sellerie, wird etwas höher gepflanzt als die Pflänzchen zuvor standen. Und auch „Salat muss im Winde wackeln“, zitiert Christine Egle eine alte Gärtnerweisheit. Tomaten und Paprika dürfen – wenn es für sie warm gengug ist – dagegen etwas tiefer in die Erde.

Der nächste Tipp dürfte vielleicht auch erfahrene Gärtner überraschen: Die Schülerinnen sollen die zarten Pflänzchen nicht unten am Stängel anfassen, sondern an den Blättern. „Wenn da mal eines abreißt, ist das nicht so schlimm“, erklärt die Lehrerin. „Aber ist der Stängel abgeknickt, ist das Pflänzchen kaputt.“

Für eine Familie mit zwei kleinen Kindern reicht fürs Erste ein etwa 15 Quadratmeter großes Gemüsebeet

Die Schülerinnen säen Karotten und – weil die sich gerne Zeit lassen, bis das erste Grün aus der Erde spitzelt – dazwischen Radieschen, um die Saatreihe zu markieren. Anschließend wird angegossen – bei den Pflänzchen ohne Tülle, damit die Blätter nicht nass werden – und mit dem Rechen das Saatgut angedrückt, damit es Bodenschluss hat, wie Christine Egle erklärt. Vier bis fünf Stunden nach dem Pflanzen lockert man dann die Erde um die Pflänzchen noch einmal auf. „Sonst ist das für die Schnecken wie eine Rutschbahn“ , so die Expertin. Zu guter Letzt kommt noch ein bisschen Rasenschnitt drumherum, damit die Feuchtigkeit länger in der Erde bleibt – und das Unkraut hoffentlich auch.

Julia Bäßler drückt mit dem Rechen die Saatreihen an, damit die Samen Bodenschluss haben und die Pflänzchen gut wachsen können. Foto: Sandra Baumberger

Für Inna Kauz aus Ottobeuren ist all das Neuland. „Ich hab’ gar nichts gekannt“, gibt sie offen zu. Jetzt aber will sie zuhause ein Hochbeet anlegen und dort das umsetzen, was sie im Unterricht lernt. Das hat auch Stefanie Fischer vor, vorerst aber nur in Töpfen, weil der Garten zuhause in Nassenbeuren noch nicht fertig ist. Wenn es dann aber einmal so weit ist, weiß sie, dass Bohnen nicht gesteckt, sondern nur gelegt werden. Einer alten Gärtnerweisheit folgend übrigens idealerweise nachts von nackten Jungfrauen. Das ist zur Erleichterung der angehenden Gartenprofis aber nicht wörtlich zu verstehen, sondern heißt nur, dass es schon ein bisschen wärmer sein sollte, wenn die Bohnen in die Erde kommen.

Und noch etwas haben die Schülerinnen an diesem Nachmittag gelernt: Für eine Familie mit zwei kleinen Kindern genügt fürs Erste ein 15 Quadratmeter großes Beet. „Das reicht nicht zur Selbstversorgung, aber für das, was man gerne mag und das, was im Geschäft eher teuer ist“, gibt ihnen Christine Egle mit auf den Weg.