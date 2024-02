Unterallgäu

Mariä Lichtmess und die "gute alte Zeit"

Das Foto wirkt fast idyllisch, doch für Knechte und Mägde in der Landwirtschaft war der Einsatz auf dem Acker früher vor allem harte Arbeit. Nur in der Zeit rund um Lichtmess hatten sie ein bisschen Zeit zum Durchatmen.

Plus Heute fast vergessen, war der 2. Februar einst ein wichtiger Tag im Bauernjahr. Wer an den Schlenkeltagen in die Kunkestube ging oder bei Verwandten stingelte.

Von Josef Hölzle

Wenn wir am traditionsreichen Fest Mariä Lichtmess (2. Februar) um 120 Jahre zurückblicken, dann landen wir direkt in einer Zeit, die wir gerne „die gute, alte Zeit“ nennen. Bayern war ein friedliches Königreich, das Bier war dunkel, die Sitten waren streng und die traditionelle Bauernwelt war noch in Ordnung. Die Ökonomen waren damals eindeutig die Herren auf dem Land, weil sie neben ein paar Handwerkern fast ausschließlich die Arbeit- und Brotgeber waren. Für sie war es eine „gute Zeit“. Auf ihren Höfen dienten manche Kinder aus armen und kinderreichen Familien „für ein Butterbrot“. Vor allem aber arbeiteten ziemlich rechtlose Knechte und Mägde im Schweiße ihres Angesichtes. Für sie waren die Umstände weniger gut und „Lichtmess“ war meist ein ersehnter Glückstag. Es war Zahltag, Beginn einer kurzen Urlaubszeit und Gelegenheit zum Stellenwechsel.

Bis 1912 war Lichtmess in Bayern ein offizieller Feiertag

So entwickelte sich „Liameß“, wie man im Allgäu sagt, zu einem der wichtigsten Tage im bäuerlichen Jahr. Bis 1912 war Lichtmess auch offizieller Feiertag in Bayern. In größeren Orten gab es sogenannte Dienstbotenmärkte, so auch im Colleg in Mindelheim. Hier ging es schier zu wie auf Sklavenmärkten. Bauern suchten sich kräftige Knechte und fleißige Mägde; diese wiederum hofften auf einen guten Platz. Mit dem Wandel nach dem Zweiten Weltkrieg hat Lichtmess seine Strahlkraft verloren. Heutzutage hat das Datum im bäuerlichen Arbeitsjahr keine Bedeutung mehr.

