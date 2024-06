Mit Öl verunreinigtes Wasser muss speziell entsorgt werden

Landratsamt weist darauf hin, dass nach dem Hochwasser Heizungen und Öltanks aus überfluteten Kellern überprüft werden sollten.

Wie verhält man sich richtig, wenn Wasser in den Keller gelaufen ist? Darf man dieses selber abpumpen? Und wenn die Heizungsanlage augenscheinlich unbeschädigt ist, kann man diese einfach wieder in Betrieb nehmen? Nach dem Hochwasser stellen sich viele Bürgerinnen und Bürger diese Fragen. Das Landratsamt Unterallgäu und die Regierung von Schwaben haben in einer Pressemitteilung wichtige Hinweise zusammengestellt.

Soweit auf der Wasseroberfläche keine Ölschlieren sichtbar sind, kann das Wasser abgepumpt werden. Man sollte die betroffenen Räume aber erst dann leer pumpen, wenn das abgeflossen ist und der Grundwasserspiegel ausreichend gesunken ist. Ansonsten besteht Gefahr durch Auftrieb und Wasserdruck. Ölverunreinigung im Wasser: Wenn das Wasser zum Beispiel durch aufgeschwommene oder beschädigte Öltanks mit Mineralöl verunreinigt ist, muss das Öl-Wasser-Gemisch von Einsatzkräften aufgenommen werden, die über speziell dafür geeignete Pumpen verfügen und eine ordnungsgemäße Entsorgung sicherstellen können. Deshalb sollte man in diesem Fall die örtlichen Einsatzkräfte informieren. Im Regelfall wird vor allem bei größeren Unwetter- oder Überflutungsereignissen eine zentrale Ölbeseitigung organisiert. Es ist dann in der Regel nicht notwendig, eigenständig einen Entsorgungsbetrieb zu beauftragen.

