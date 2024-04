Mitmachen und gewinnen: Wir suchen die hässlichste Büropflanze der Region!

Machen Sie mit bei unserem Voting: Wer die hässlichste Büropflanze besitzt, gewinnt frisches Grün von der Gärtnerei Häntsche inklusive einer Pflegeberatung.

Büropflanzen haben es nicht leicht: Computer, Drucker und andere technische Geräte verpesten die Luft und dann ist da noch die Sache mit dem "sich kümmern". Meist gibt es niemanden, der sich so richtig für das Wohl der Pflanze zuständig fühlt - oder im anderen Extremfall gibt es jemanden, der sich viel zu viel um sie kümmert und sie mit täglichem Gießen ersäuft. Das soll nun ein Ende haben!

Worum geht es im Gewinnspiel? Zusammen mit der Gärtnerei Häntsche aus Oberauerbach suchen wir die hässlichste Büropflanze des Unterallgäus. Bewerben Sie sich mit einem Bild Ihrer Pflanze (oder dem, was davon noch übrig ist ...) und nehmen so an unserem Voting teil: Wer am Ende der Online-Abstimmung die hässlichste Pflanze vorweisen kann, gewinnt! Mitmachen können Einzelpersonen, aber auch Teams.

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen

Was erwartet die Gewinner? Pflanzenexperte Stephan Häntsche aus Oberauerbach sucht für Sie eine Pflanze aus, die wirklich zu Ihrem Büro und den dort herrschenden Bedingungen passt - und natürlich auch zu Ihnen. Und er erklärt Ihnen auch, worauf es bei der richtigen Pflege der Pflanze ankommt - denn schließlich soll das neue Exemplar länger überleben als seine Vorgänger.

Wie bewerbe ich mich? Schreiben Sie bis Freitag, 19. April, 12 Uhr, eine E-Mail mit einem Foto Ihrer hässlichen Pflanze, Ihrem Namen/Ihrem Team und Ihrer Firma per E-Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de (Betreff: Büropflanze). Nennen Sie auch den Namen des Fotografen. Die Fotos können in der Zeitung und online veröffentlicht werden. Wer im Online-Voting die meisten Stimmen holt, gewinnt!

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/7772355.