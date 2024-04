Unterallgäu

Mitten im Leben noch einmal neu anfangen: Fünf Menschen erzählen

Plus Es gibt Momente, da muss oder will man neu anfangen im Leben. Fünf Menschen haben uns ihre Geschichten erzählt, die berühren, aber auch Hoffnung machen.

Neuanfang, Aufbruch und Hoffnung: All das feiern Christen an Ostern. Doch Neuanfänge gibt es auch mitten im Leben – gewollt oder unfreiwillig. Fünf Menschen haben uns erzählt, wie sich ihr Leben gewandelt hat, bei der einen schleichend, beim anderen ganz plötzlich.

Sebastian Epple: Durch den Umzug in die Eigenständigkeit

Aufgewachsen ist Sebastian Epple in einer kleinen Gemeinde bei Eisenach in Thüringen. Bis zu seinem 24. Lebensjahr wohnte er dort in einer Behinderteneinrichtung. "Nach der Trennung von meiner Freundin hatte ich einen echten Tiefpunkt", sagt der heute 41-Jährige. Über die Fernsehsendung "Traumpartner TV" lernte er dann eine Mindelheimerin kennen. Und zog nach einem zweiwöchigen Urlaub hierher. "Ich habe das von heute auf morgen entschieden." Das lag allerdings nicht nur an seiner damaligen Freundin. Auch die Landschaft habe ihm gut gefallen.

