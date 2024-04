Musik, Hoigata und Tipps rund um die Gesundheit: Die Tipps fürs Wochenende

Der April kann am Wochenende machen, was er will, denn drinnen und draußen ist im Unterallgäu für jeden Geschmack etwas geboten. Hier unsere Veranstaltungstipps.

Wochenend' und Sonnenschein lautet wohl auch diese Woche wieder das Motto. Doch neben dem guten Wetter kann man in der Region auch noch zahlreiche Veranstaltungen genießen.

Bei den Konzerten ist die Auswahl groß

In der Kirche St. Ulrich in der Wörishofer Gartenstadt heißt es am Samstag um 18 Uhr: „Musik an. Welt aus“. Das Blechbläserensemble xBrass spielt bei freiem Eintritt Werke von Gabrieli, Händel u. Bruckner.

In Haselbach in der Kirche St. Stephanus beginnt am Samstag um 19.30 Uhr das Jahreskonzert des Musikvereins.

Einen Abend der Blasmusik im Bürger- und Vereinsheim in Hasberg gestaltet am Samstag ab 20 Uhr der Musikverein Hasberg unter der Leitung des Dirigenten Manfred Rogg.

Im Mindelheimer Forum spielt das Duo Graceland am Sonntag um 19 Uhr das Programm „Simon & Garfunkel Tribute meets Classic“. Das Duo wird von einem Streichquartett und einer Band begleitet. Einlass ist bereits ab 18 Uhr.

Im Silvestersaal in Mindelheim findet am Samstag ab 20 Uhr ein Konzert unter dem Titel EKSTRAjazz statt. Es spielt Tizian Hartmann.

Einen „Hoigata - klassisch - böhmisch“ mit dem Musikverein Mattsies gibt es am Sonntag ab 13 Uhr in der Festhalle Mattsies. Einlass ist bei freiem Eintritt bereits ab 13 Uhr.

In der Kulturfabrik auf der Insel legt DJ Putzi bei einem Discoabend auf. Er findet am Samstag zwischen 18 und 22 Uhr statt.

Beim Kaiserwirt in Amberg steigt am Samstag um 20 Uhr das Bockbierfest, das die Musikgemeinschaft Amberg/Wiedergeltingen gemeinsam mit den Motorradfreunden Amberg organisiert. Einlass ist bereits ab 19 Uhr.

Mehr Sicherheit fürs eigene Fahrrad

Jetzt im Frühjahr kommt das Fahrrad wieder öfter zum Einsatz. Damit es nicht in falsche Hände kommt, organisiert der ADFC am Mindelheimer Radpavillon eine Fahrrad-Codierungsaktion. Sie findet am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr statt.

In der Kneippstadt dreht sich alles um die Gesundheit

Die Bad Wörishofer Gesundheitstage stehen unter dem Motto „Einfach mal Durchatmen“. Dazu gibt es im Kurhaus am Samstag ab 10.30 Uhr eine Gesundheitsmesse.

Am Sonntag um 15 Uhr startet dann die Freiluft-Saison der Kneippianer. Die historische Gruppe des Stamm-Kneipp-Vereins lädt zum offiziellen "Anwassern" ein. Los geht es um 15 Uhr an der Kneippanlage im Wörishofer Kurpark.

Interessantes über Sebastian Kneipp und seine Therapie gibt es auch im Wörishofer Kneipp-Museum. Am Samstag und 15.30 Uhr wird der Film „Gesundheit, Fitness, Wellness - Waschungen und Wickel“ Teil 2 gezeigt und am Sonntag läuft um 15.30 Uhr der Film „Ein Pfarrer hilft Millionen".

Ausstellungen mit Kunst und Brauchtum

Im Haus der Kunst und Krippen in Bad Wörishofen ist am Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr die Gedenkausstellung für Dr. Mathilde Berghofer-Weichner unter dem Motto „Ostereier aus aller Welt“ zu sehen. Auch die Krippen-Dauerausstellung der Sankt-Lukas-Stiftung kann besucht werden.

In Mindelheim ist bei „Art in the Box“ in der englischen Telefonzelle am Marienplatz die kleine Schau „Faszination Falten“ von Sonja Belm zu sehen.

Der Salon des Mindelheimer Kunstvereins ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr die Schau „Mensch und Meer“ - Sehnsuchtsort - Lebensraum" mit Werken von Ingrid Miller geöffnet. Außerdem zeigen die Museen im Colleg am Samstag und Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr und zwischen 14 und 17 Uhr ihre Exponate.

Im Kleinen Schloss in Türkheim läuft am Samstag und Sonntag zwischen 14 und 19 Uhr die Schau „Form-Farbe-Lebensfreude“ - des Kunstkreises Eschenlohe. Zum Ende der Schau findet am Sonntag um 16 Uhr ein Konzert der Sing- und Musikschule Türkheim unter dem Motto „Farben der Kunst - Farben der Musik III“ statt. Eine Veranstaltung unter dem Titel „Kleine Köstlichkeiten“ findet dort schon am Samstag um 19 Uhr statt. Dabei geht es um Bilder, Prosa und Lyrik mit der Künstlerin Petra John.

Auch das Sieben-Schwaben-Museum in Türkheim ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Dort ist die Sonderausstellung „300 Jahre Kapuzinerkloster in Türkheim“ zu sehen. Der Eintritt ist frei.