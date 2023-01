Neuer Chef der Bundespolizei im Allgäu: „Grenzen lassen sich nicht lückenlos kontrollieren“

Plus Michael Rupp ist verantwortlich für die Überwachungvon 91 Bahnhöfen und über 200 Kilometern Grenze zu Österreich. Was die Beamten dabei erleben.

Grenzüberschreitende Kriminalität und illegale Einreise nach Deutschland verhindern – das sind die Hauptaufgaben der Bundespolizei. Deren Inspektion Kempten ist mit ihren Außenstellen Weilheim und Lindau für 220 Grenzkilometer zu Österreich zwischen Bodensee und Ammergebirge zuständig. An 91 Bahnhöfen und auf 560 Schienenkilometern sorgen die rund 300 Beamtinnen und Beamten für die Sicherheit des Bahnverkehrs und der Reisenden. Seit Anfang des Jahres hat die Inspektion einen neuen Chef: Weil Timo Glowig in den Stab der Bundespolizei nach München wechselte und dort nun die Projektgruppe Flughafen leitet, rückte Polizeidirektor Michael Rupp (52) nach.