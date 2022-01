Unterallgäu

vor 42 Min.

Omikron-Welle: So bereitet sich die kritische Infrastruktur im Unterallgäu vor

Plus Durch die Omikron-Variante kommt es zu besonders hohen Infektions- und Quarantänezahlen. Große Personalausfälle drohen somit auch in der kritischen Infrastruktur. Wie das Unterallgäu vorbereitet ist.

Von Dominik Schätzle

Die Corona-Variante Omikron breitet sich in Deutschland stark aus. Ein Blick auf die Nachbarländer zeigt: Omikron sorgt teils für große Infektionswellen, viele Menschen müssen in Quarantäne. Das kann auch in Bereichen der kritischen Infrastruktur zu Personalengpässen führen, also etwa in Kliniken, bei Energieversorgern oder Rettungskräften. Wären sie von größeren Ausfällen betroffen, könnte das Auswirkungen auf die medizinische und Grundversorgung von vielen Menschen haben. Doch wie ist die kritische Infrastruktur im Unterallgäu vorbereitet?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen