Preisverleihung: Diese Gärten sind besonders gut für die Natur

Neun Unterallgäuer Gärten dürfen sich von nun an mit der Plakette „Naturgarten“ schmücken. „Wo Natur im Garten ist, da fühlt sich der Mensch so richtig wohl“, meinte Alwin Lichtensteiger, Vorsitzender des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege, bei der Verleihung der Plakette und Urkunde „Bayern blüht – Naturgarten“ auf dem Ferien- und Kräuterlandhof Spaun im Kettershauser Ortsteil Zaiertshofen. Für Kinder sei der Naturgarten ein Entdeckungsland und Schule fürs Leben. Ein Naturgarten sei in ganz besonderer Weise auch Lebensraum und Heimat für viele Pflanzen und Tiere. Dabei bedeute er nicht, „der Wildnis freien Lauf zu lassen, sondern das bewusste Gestalten im Einklang mit der Umwelt“.

In diesem Jahr wurden neun Unterallgäuer Gärtnerinnen und Gärtner ausgezeichnet, die Flora und Fauna wertschätzen und ihnen in ihren naturnah bewirtschafteten Gärten eine Heimat bieten. „Wir alle sind Teil einer natürlichen Ordnung und eines Gleichgewichts, das sich nur im Miteinander einstellen kann.“ Das unterstrich auch Markus Orf, Kreisfachberater am Landratsamt. Die Geehrten hätten eine Vorbildfunktion für biologisches Gärtnern.

Icon Vergrößern Liebevoll präsentiert wurde die Plakette für die Naturgärten bei der Preisverleihung. Foto: Marcus Barnstorf Icon Schließen Schließen Liebevoll präsentiert wurde die Plakette für die Naturgärten bei der Preisverleihung. Foto: Marcus Barnstorf

Fachkundige Zertifizierer begutachteten und bewerteten die einzelnen Gärten nach verschiedenen Gesichtspunkten. Dies sei jedoch kein Wettbewerb, sondern eine objektive Evaluierung, ob die Besitzerinnen und Besitzer in die „Gemeinschaft der Idealisten“ aufgenommen werden, so Orf. Zu ihnen zählen aus dem östlichen Landkreis Birgit und Bernd Holzmann aus Unteregg, Barbara und Thomas Mesenburg aus Rammingen sowie Tanja Hofmann aus Heimenegg bei Mindelheim.

Die gut sichtbare Plakette ist ein Zeugnis, dass für alle Lebewesen im Garten Platz sei und sie von- und miteinander leben. Es gibt reichlich Platz zum Sitzen und Genießen, zum Träumen und Entspannen und um die Seele baumeln zu lassen. Kinder werden eingeladen, zum Spielen, Toben und um den Kreislauf der Natur kennenzulernen.