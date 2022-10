Pschierers Parteiwechsel wirkt sich auch im Kreistag aus

Der Wechsel von Franz Josef Pschierer zur FDP kostet die CSU nicht nur im Kreistag einen Sitz, sondern verschiebt auch die Kräfteverhältnisse in den Ausschüssen.

Als Franz Josef Pschierer vor Kurzem mit einem Paukenschlag aus der CSU ausgetreten ist, dachten wohl nur wenige daran, dass sich das auch auf Kreisebene auswirken wird. Denn weil Pschierer sein Kreistagsmandat behalten will, rückt für ihn kein anderes CSU-Mitglied in den Kreistag nach. Dadurch verliert die CSU-Fraktion einen Sitz – und es verschieben sich die Kräfteverhältnisse in den Ausschüssen.

Diese müssen das Stärkeverhältnis der im Kreistag vertretenen Parteien abbilden. Im konkreten Fall bedeutet das, dass die CSU in acht Ausschüssen, nämlich dem Kreisausschuss, dem Schul-, Kultur- und Sportausschuss, dem Ausschuss für Personal und Soziales, dem Bauausschuss, dem Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, dem Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus sowie dem Ausschuss für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung jeweils einen Sitz verliert, während die Grünen-Fraktion jeweils einen Sitz hinzugewinnt.

Pschierer will parteiloses Kreistagsmitglied werden

Welche CSU-Mitglieder aus den jeweiligen Ausschüssen abberufen werden und wer aus den Reihen der Grünen nachrückt, darüber entscheidet der Kreistag in seiner nächsten Sitzung am Montag, 17. Oktober. Pschierer will derweil nicht die SPD/FDP-Fraktion verstärken, sondern hat angekündigt, dem Kreistag als parteiloses Mitglied angehören zu wollen.

