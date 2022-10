Unterallgäu

vor 17 Min.

Steckdose statt Tankstelle im Unterallgäu

Plus Im Unterallgäu geben immer mehr Menschen mit Strom Gas, das zeigen die aktuellen Zulassungszahlen. Die Behörden wollen ebenfalls mitziehen – wenn auch eher gemächlich.

Von Dominik Bunk

Die Zahl der angemeldeten Autos in Deutschland ist so hoch wie nie: 48,5 Millionen Stück waren laut Kraftfahrtbundesamt Anfang 2022 angemeldet. In Augsburg sind rund 140.000 Pkw unterwegs, was etwa 475 Fahrzeugen je 1000 Einwohnern entspricht. Wie sieht es im Unterallgäu aus? Das sagen die Städte und die Zahlen des Landratsamts.

