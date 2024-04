Treffen Sie die Chefredaktion im Gasthof Stern in Rammingen

Andrea Kümpfbeck und Peter Müller von der Chefredaktion unserer Zeitung kommen ins Unterallgäu: Sie berichten über ihre Arbeit und stellen sich Ihren Fragen.

Tausende Menschen sind in den vergangenen Wochen in ganz Deutschland auf die Straßen gegangen, um für Demokratie und Vielfalt zu demonstrieren. Auch in Mindelheim hat es eine solche Kundgebung gegeben. Doch welche Rolle spielen eigentlich die Medien - konkret die Heimatzeitung - in unserer Demokratie? Welche Bedeutung hat Pressefreiheit heutzutage? Wie kommen Themen und Artikel in die Zeitung und auf die Webseite? Wer bestimmt, was erscheint und was nicht? Und wie ist es eigentlich, Polit-Profis wie Ministerpräsident Markus Söder zu interviewen oder auf Reisen zu begleiten? Darum und um vieles mehr geht es bei unserer Veranstaltung "Treffen Sie die Chefredaktion", die ihre Premiere im Unterallgäu feiert.

Stellen Sie der Chefredaktion Ihre Fragen

Der Name ist dabei Programm: Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck und Chefredakteur Peter Müller kommen am Mittwoch, 17. April, um 19 Uhr nach Rammingen in den Gasthof Stern und laden Sie auf ein Getränk und ein Gespräch in kleiner Runde ein. Zusammen mit MZ-Redaktionsleiterin Sandra Baumberger und ihrer Stellvertreterin Melanie Lippl werden die beiden erklären, wie Journalismus in Zeiten von Künstlicher Intelligenz und in einer sich immer schneller drehenden Nachrichtenwelt funktioniert. Und sie stellen sich Ihren Fragen, die Sie bereits vorab einsenden oder direkt bei der Veranstaltung stellen können. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb ist eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

So sind Sie bei der Gesprächsrunde der Mindelheimer Zeitung dabei

Sie wollen gern bei "Treffen Sie die Chefredaktion" dabei sein? Dann schreiben Sie uns bis Montag, 8. April, 12 Uhr, eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrem Wohnort und Ihrer Telefonnummer an redaktion@mindelheimer-zeitung.de (Betreff: "Treffen Sie die Chefredaktion"). Gern können Sie begründen, warum Sie an der Gesprächsrunde teilnehmen möchten, oder schon vorab Ihre Frage(n) einsenden. Sie erhalten dann von uns eine Rückmeldung, ob Sie einen der freien Teilnehmerplätze bekommen haben.