Viel Regen, nasse Böden: Landwirte im Unterallgäu sorgen sich um das Wetter

Plus Endlich ein feuchtes Frühjahr, haben sich viele Unterallgäuer Landwirte nach mehreren trockenen Jahren hintereinander gefreut. Inzwischen aber steigt die Nervosität.

Das Wetter der vergangenen Wochen belastet die Landwirte im Unterallgäu derzeit stark. Kreisbäuerin Irmgard Maier aus Oberrieden fürchtet, es werde wohl so weitergehen. "Das Nervenkostüm der Landwirte ist gereizt", sagt sie. Dieses Frühjahr zeigt exemplarisch, wie sehr die Landwirte vom Wetter abhängen. "Wir können nichts machen, wenn das Wetter nicht mitspielt", sagt Maier.

Die Unterallgäuer Kreisbäuerin Irmgard Maier aus Mittelrieden erzählt, wie es Bauern in diesem verregneten Frühjahr ergeht.

An eine Aussaat von Mais ist derzeit nicht zu denken. Das könnte schon seit drei Wochen passiert sein. Doch das Wetter spielt nicht mit. Nur vereinzelt sind die Äcker schon bestellt. Der Ackerboden kann bei diesem Wetter nicht befahren werden. Es ist einfach viel zu nass.