Weihnachtsmärkte im Unterallgäu: Programm, Öffnungszeiten und mehr

Mit dem Advent starten im Unterallgäu auch wieder Weihnachtsmärkte. In unserem Überblick finden Sie Infos über Programm, Öffnungszeiten und alles Wichtige.

Weihnachten rückt immer näher - und wie lässt sich die Vorfreude schöner steigern als mit einem Besuch auf einem der zahlreichen Weihnachtsmärkte im Unterallgäu? Wir haben für Sie eine Übersicht mit den wichtigsten Terminen, Informationen über Öffnungszeiten und mehr zusammengestellt.

Der Weihnachtsmarkt in Kronburg eröffnet die Saison

Traditionell einer der ersten Weihnachtsmärkte im Unterallgäu ist der auf Schloss Kronburg. Er findet bereits von 11. bis 13. November sowie von 18. bis 20. November statt und ist jeweils freitags von 15 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags jeweils von 11 bis 20 Uhr statt.

Rund 40 Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker stellen im Außenbereich sowie in den Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Schlosses ihre Produkte aus.

Ein beliebter Treffpunkt im Advent war in den vergangenen Jahren immer der Aktionstag „Pfaffenhausen leuchtet“. Foto: Gutmann

"Pfaffenhausen leuchtet" am Beginn des Advents

Am Nachmittag und Abennd des Freitags, 25. November, findet wieder die beliebte Veranstaltung " Pfaffenhausen leuchtet" statt. Von 16 bis 21 Uhr ist die Hauptstraße für den Verkehr gesperrt, viele Geschäfte haben die ganze Zeit über geöffnet, darüber hinaus gibt es zahlreiche Stände und Attraktionen. Auch eine Laibla-Königin wird wieder gesucht. Es gibt eine Feuershow und ein Abschlussfeuerwerk sowie ein Benefiz-Konzert in der Pfarrkirche mit den Sunnies.

Zum 33. Mal findet in Türkheim der Weihnachtsmarkt auf dem Schlosshof statt.



Der Türkheimer Weihnachtsmarkt läutet den Advent ein

Der 33. Weihnachtsmarkt in Türkheim im Schlosshof findet an den ersten beiden Adventswochenenden statt, also 26. und 27. November sowie am 3. und 4. Dezember. Geöffnet ist er jeweils am Samstag von 16 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 15 bis 20 Uhr. Neben Nikolauseinzug, Stockbrot, Adventskalender, Nostalgie-Karussell und Tombola gibt es auch eine Feuershow.

Der Kirchheimer Adventszauber ist für seine große Engelsschar bekannt. Doch der Besuch des Nikolaus’ ist nicht der einzige Programmpunkt des zweitägigen Adventsspektakels.

Der Kirchheimer Adventszauber findet freitags und samstags statt

Auch in Kirchheim wird die Vorweihnachtszeit gefeiert - und zwar beim Kirchheimer Adventszauber. Dieser findet in diesem Jahr am Freitag, 2. Dezember, sowie am Samstag, 3. Dezember, jeweils von 17 bis 22 Uhr, statt.

Feste Programmpunkt ist neben der Weihnachtsausstellung im Rathaus auch der Besuch des Nikolauses mit einer großen Engelsschar.

In Mindelheim verwandelt sich die Maximilianstraße in einen Weihnachtsmarkt. Foto: Lippmann

Der Mindelheimer Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr in der Maximilianstraße statt

Die Mindelheimer Maximilianstraße verwandelt sich vom 3. bis 18. Dezember in einen besinnlichen Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt ist jeweils von Donnerstag bis Sonntag, 15 bis 20 Uhr, geöffnet. Umrahmt wird der Markt von einem bunten Programm an Konzerten, Krippenführungen, Kutschfahrten und weiteren Veranstaltungen. Kleine Besucher können sich außerdem auf den Märchenwald freuen. Dieses Jahr wird die Geschichte "Pettersson und Findus: Weihnachtsbesuch" erzählt.

Hier erfahren Sie mehr über den Weihnachtsmarkt in Mindelheim.

Die große Barockkrippe in der Jesuitenkirche erstrahlt dieses Jahr in neuem Glanz. Die einen Meter hohen Figuren wurden frisch restauriert.

Auch das Schwäbische Krippenmuseum im ehemaligen Jesuitenkolleg, Hermelestraße 4, ist einen Besuch wert.

Bad Wörishofens Weihnachtsmarkt hat seine Heimat vor dem Kurtheater, hier rechts im Bild.

Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen



Der Bad Wörishofener Weihnachtsmarkt findet an den Adventswochenenden, 3. und 4. Dezember, 10. und 11. Dezember sowie 17. und 18. Dezember, jeweils von 13 bis 20 Uhr am Kurhaus statt.

Auf die Gäste des Kunsthandwerkermarktes, der sich mit etwa 20 Ausstellern zeitgleich im Foyer des Kurhauses befindet, warten selbstgemachte Schätze talentierter Hobbykünstler.

Untermalt wird die festliche Stimmung mit Konzerten verschiedener einheimischer Musikkapellen und -gruppen im Musikpavillon.

Die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes findet am 3. Dezember um 17.45 Uhr am Kurhaus im Musikpavillon statt.

Die Vorfreude auf die Waldweihnacht in der Teufelsküche Bad Wörishofen steigt. Foto: Kur- und Tourismusbetrieb

Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit in Bad Wörishofen

Im Kurhaus wartet passend zur Vorweihnachtszeit eine beeindruckende Weihnachtsdekoration darauf, die Gäste mit ihrem Glanz zu verzaubern: 2.000 Weihnachtskugeln, 1.100 Lichter und 1.200 Strohsterne kündigen die schönste Zeit des Jahres an. Der märchenhaft geschmückte Christbaum wird ab Freitag, 9. Dezember, im Foyer Kursaal zu bewundern sein.

93 Bilder Nikolauseinzug beim Weihnachtsmarkt Bad Wörishofen Foto: Maria Schmid

Höhepunkt für Kinder ist der Nikolauseinzug am Sonntag, 4. Dezember um 17 Uhr vom Luitpold-Leusser-Platz zum Musikpavillon.

Ein weiterer Höhepunkt der Vorweihnachtszeit ist die romantische Waldweihnacht am Donnerstag, 22. Dezember. Gesungen, gegessen und gefeiert wird ab 17 Uhr auf einer der schönsten und verträumtesten Waldlichtungen im Bad Wörishofener Forst, der Teufelsküche. Startpunkt ist der Parkplatz nahe Café Schwermer.

Wer den Krippenweg in Bad Wörishofen begehen will, folgt einfach den gelben Schweifsternen, die überall in der Innenstadt zu finden sind. Foto: Kurbetrieb



Das ist auf dem Krippenweg in Bad Wörishofen geboten

Rund 80 liebevoll gestaltete Krippen zieren auch in diesem Jahr Schaufenster sowie Räumlichkeiten kultureller und kirchlicher Einrichtungen entlang des etwa 2,5 km langen Krippenwegs durch Bad Wörishofens Innenstadt. Vom 26. November 2022 bis 6. Januar 2023 sind dort die unterschiedlichsten Darstellungen der Heiligen Nacht zu bewundern, von orientalischen Modellen über moderne und alpenländische bis hin zu Holz- und Hummel-Krippen.

Es gibt ein Weihnachts-Gewinnspiel und an jedem Freitag im Dezember um 16 Uhr können ausgewählte Weihnachtskrippen mit einer erfahrenen Gästeführerin erkundet werden.

Himmlischer Adventsmarkt auf der „Neuen Mitte“ in Bad Wörishofens Stadtteil Gartenstadt

Im Bad Wörishofer Stadtteil Gartenstadt findet von Freitag, 25. November, bis Sonntag, 27. November, ein Weihnachtsmarkt statt. Er ist Freitag und Samstag von 16 bis 20 Uhr geöffnet, Sonntag von 15 bis 19 Uhr.

Zum Weihnachtsmarkt in Ottobeuren kommt auch der Nikolaus

Der Weihnachtsmarkt in Ottobeuren findet am Wochenende des zweiten Advents statt. Dabei ist auf dem Marktplatz in Ottobeuren am Samstag, 3. Dezember, und am Sonntag, 4. Dezember, ein Rahmenprogramm geboten. Am Samstag, 3. Dezember, hat der Ottobeurer Weihnachtsmarkt von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Am 2. Advent - 4. Dezember - hingegen von 13 bis 20 Uhr. An beiden Tagen kommt der Nikolaus, eingeleitet und abgeschlossen werden beide Tage durch das Krippenspiel mit Glockenspiel durch den Trachtenverein. Am Samstag sind die Alphornbläser der Blasmusikgesellschaft zu hören, am Sonntag die Jugendkapelle Günztal, das Vororchester und die Blasmusikgesellschaft Ottobeuren. "Tanzzauber durch den Schnee" gibt es an beiden Tagen durch den Kneippverein.