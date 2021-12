Unterallgäu

Wie man Vögeln im Garten rund ums Jahr helfen kann

Plus Eine Expertin aus dem Allgäu erklärt, worauf bei der Fütterung der Tiere geachtet werden muss. Außerdem gibt es spezielle Wünsche an Katzenhalter.

Von Maike Scholz

Gedränge am Futterhaus, Piepsen in den Bäumen und Büschen: Neueste Studien haben ergeben, dass Vögel das ganze Jahr über gefüttert werden können – also nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer. „Wir haben eine insektenarme Landschaft“, erklärt dazu Brigitte Kraft, die Leiterin der LBV-Bezirksgeschäftsstelle für Schwaben (Landesbund für Vogelschutz) mit Sitz in Memmingen. Die Biologin erklärt, was Tierfreunde alles beachten sollten, um die Vögel zu unterstützen.

