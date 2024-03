Wohin in den Osterferien? Alpenverein gibt Ausflugstipps fürs Allgäu

Welche Wanderungen kann man schon jetzt ohne große Ausrüstung absolvieren? Der Mindelheimer Alpenverein präsentiert vier (Berg)touren für alle Fitness-Level.

Wer gerne wandern geht, den juckt es angesichts der steigenden Temperaturen schon in den Beinen - doch wo kann man in den Osterferien schon eine Wanderung machen, ohne dass man dafür spezielle Ausrüstung braucht? Ute Bergmaier und Gerhard Groos vom Mindelheimer Alpenverein haben ihre ganz persönlichen Tipps verraten:



Ein Spaziergang: Rundweg um den Elbsee mit Einkehr in der Seealpe oder im Restaurant

Der Elbsee-Rundweg ist eine sehr beliebte Wanderung: Sie führt durch idyllische Allgäuer Landschaft und ist aufgrund der flachen Wege recht einfach zu gehen. Der Weg liegt knapp drei Kilometer südlich des Ortes Aitrang und ist gut sieben Kilometer lang, für die man etwa 90 Minuten reine Gehzeit einplanen sollte. Wer am Wanderparkplatz startet, geht ein Stück über einen Feldweg. Nach einer Weile geht es in den Wald hinein. Wer möchte, kann eine kleine Pause in der Seealpe einlegen - eine rustikale, kleine Gastronomie in toller landschaftlicher Lage (am besten vorher die Öffnungszeiten checken, hier ist nicht immer geöffnet). Die eigentlichen Highlights des Elbsee-Rundwegs kommen erst, nachdem man in der Nähe der Seealpe Richtung Moor abgebogen ist - der Weg ist ausgeschildert. Nun führt der Weg über Pfade und Holzstege durch moorige Landschaft und an dichtem Schilf vorbei.



Eine Familienwanderung: Über die Feuersteinschlucht auf den Auerberg

Erst ein Abenteuerweg mit Spielstationen für die Kinder, dann ein grandioses Panorama für die Erwachsenen und für alle eine schöne Einkehr – die Wanderung von Bernbeuren durch die Feuersteinschlucht auf den Auerberg ist eine ideale Familientour. Ausgangspunkt für die Wanderung ist der Parkplatz Feuersteinschlucht am westlichen Ortsrand von Bernbeuren. Die Wanderung dauert circa zwei Stunden, ist ein Rundweg mit rund acht Kilometern und rund 270 Höhenmetern rauf und runter.

Eine leichte Wanderung mit Gipfel: Von Wertach auf die Reuterwanne

Die Reuterwanne ist mit ihren 1541 Metern ein guter Berg zum (Wieder)Einsteigen - vor allem, weil man von oben eine wunderbare Aussicht genießen kann. Gestartet wird am Wanderparkplatz am Buron-Stadl Wertach, von dort geht es an der Buron-Skipiste und am Schanzbach aufwärts, immer in Richtung Buron-Hütte. Dort folgt man der Beschilderung "Rundweg Reuterwanne" und zur Haslacher Alpe, an der man rechts abzweigt in Richtung Jungholz. Über die Alpe Obere Reuterwanne gelangt man zum Gipfel der Reuterwanne. Der Abstieg erfolgt über die Alpe Blösse. Insgesamt braucht man für die ganze Tour rund vier Stunden Gehzeit.

Eine Tour für Sportliche: Auf das Wertacher Hörnle

Eine schöne Rundwanderung führt von Unterjoch über die Buchel Alpe und den idyllischen Hörnlesee bis aufs 1695 Meter hohe Wertacher Hörnle am Nordrand der Allgäuer Alpen. Hierbei verläuft der Weg größtenteils auf schmalen Wiesenwegen bei gemäßigtem Anstieg bis zum Gipfel. Unterwegs kann man die schönen Ausblicke ins Ober- und Ostallgäuer Alpenvorland genießen. Die Rundtour dauert etwa vier Stunden und hat eine Länge von 8,7 Kilometer. Die Höhenmeter liegen im Aufstieg bei 650 Meter. Da südseitig kein Schnee mehr liegt, ist die Tour laut Alpenverein bereits gut zu machen. (mz, home)

Diese Tipps sollen nur als Anregung dienen. Wie bei allen Wanderungen gilt: Bitte informieren Sie sich vorab über Strecke und Wetterverhältnisse. Und - gerade zum Start in die Saison - überschätzen Sie sich nicht!