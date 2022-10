Unterkammlach

vor 17 Min.

Die Kammlacherinnen und Kammlacher wollen einen Spielplatz

Plus Gemeinderat möchte 100.000 Euro in das Projekt investieren. Doch nicht alle sind mit dem Vorgehen einverstanden.

Von Dominik Bunk Artikel anhören Shape

Der Gemeinderat Kammlach hat beschlossen: Es soll ein Spielplatz gebaut werden. Wie dabei vorgegangen werden soll und was so ein Kinderparadies kosten darf, dabei gingen die Meinungen allerdings auseinander. Das Thema sei schon lange „ein Dauerbrenner“, bemerkte Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini schon am Anfang der Ratssitzung. Im August 2021 wurde im Rat deshalb das Projektteam Spielplatz gegründet. Jetzt, etwas mehr als ein Jahr später, stellte Manuel Neß die Ergebnisse vor. Gestartet hatte das Team mit einem Gedankenaustausch. Es hat eine WhatsApp-Gruppe eröffnet, in die auch Eltern aufgenommen wurden. Mit einem Spielgerätehersteller aus Apfeltrach haben sich die Räte in Verbindung gesetzt, sowohl für die Auswahl der möglichen Orte, als auch wegen der Preise für die Geräte. Denn die können wegen Sicherheitsauflagen nicht einfach selbst gebaut werden, erklärte Neß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen