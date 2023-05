11.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß

Eine Autofahrerin hat bei Unterrieden die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet und es kam zum Unfall.

Eine Autofahrerin, die aus Unterrieden kam, wollte am Donnerstag an der südlichen Einmündung in die Staatsstraße 2037 einbiegen. Dabei übersah sie ein aus Richtung Oberrieden kommendes vorfahrtsberechtigtes Auto und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden laut Polizei beide Fahrzeuge stark beschädigt. Es entstand ein Schaden von insgesamt etwa 11.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (mz)