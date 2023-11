Betrunkener Radler liegt auf der Straße

Ein 17-Jähriger ist offenbar betrunken mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und dabei in ein Auto gekracht.

An Allerheiligen kurz vor 3 Uhr nachts hat eine Frau einen Radler entdeckt, der mitten auf der Pfaffenhausener Straße in Unterrieden lag. Die Polizei geht davon aus, dass der 17-Jährige mit seinem Fahrrad vom Sportheim Unterrieden kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs war, als er gegen ein ordnungsgemäß geparktes Auto fuhr und stürzte.

Laut Polizei roch der Jugendliche stark nach Alkohol - ein Test bestätigte den Verdacht: Der Wert sei deutlich höher gewesen als zulässig. Der verletzte 17-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Mindelheimer Krankenhaus gebracht, wo man ihm auch Blut abnahm. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Zeugen, die etwas zum Fahrrad sagen können, sollen sich bei der Polizei Mindelheim, Telefon 08261/76850, melden. (mz)