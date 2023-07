Sanierung der Pfarrkirche in Unterrieden ist jetzt abgeschlossen

Über zwei Jahre hat es gedauert, bis die Arbeiten an der Pfarrkirche in Unterrieden fertig waren. Das wurde jetzt gefeiert.

Die Pfarrkirche „Zu den heiligen sieben Brüdern“ erstrahlt in neuem Glanz. Rechtzeitig zum Patrozinium konnte die Instandsetzung abgeschlossen werden. „Für die Pfarrgemeinde ein doppelter Grund zu feiern“, fand auch Weihbischof Florian Wörner. Mit zahlreichen Gläubigen, Handwerkern und Ehrengästen feierte er einen feierlichen Dankgottesdienst, der vom Kirchenchor musikalisch begleitet wurde. Nachdem Wörner Gotteshaus und Kirchenbesucher mit geweihtem Wasser gesegnet hatte, ging er in seiner Festpredigt der Frage nach, wozu sind wir eigentlich auf Erden. Am Ende des Gottesdienstes dankte Pfarrer Josef Beyrer allen, die an der Aufpolierung der Pfarrkirche beteiligten und bescheinigte Zimmerern, Dachdeckern, Spenglern und Gerüstbauern, ganze Arbeit geleistet zu haben. "Die Sanierung der Außenfassade und des Dachstuhls war keine Schönheitsoperation, sondern dringend notwendig, ja überfällig“, machte er deutlich. Beyrer ging auch kurz auf die sich über zwei Jahre hinziehende Bauarbeiten ein und lobte auch den großen Einsatz von Verwaltungsleiterin Brigitte Wißmiller und Kirchenpfleger Jakob Zuchtriegel.

Hoher Besuch in Unterrieden: Zum Abschluss der Sanierungsarbeten an der Kirche kam auch Weihbischof Florian Wörner (4. von links) ins Unterallgäu. Foto: Franz Issing

Es knisterte gewaltig im Gebälk des Kirchendachstuhles und erst nach seiner Freilegung zeigte sich das ganze Ausmaß der Schäden. Da mussten morsche und angefaulte Balken ausgetauscht und neue angepasst werden. Um das Gebälk zukünftig vor Wassereintritt zu schützen, wurden Risse in der Kupferblech-Verkleidung ausgebessert. Statische Gründe zwangen zu einer Teilerneuerung der Turmböden. Im Zuge dessen wurden dann auch Turmkugel und Kreuz renoviert und neu vergoldet. Auch an der stark verwitterten Außenfassade gab es einiges zu tun. Ein neuer Anstrich war da kein Luxus. Der Zahn der Zeit nagte auch an Decke und Gesims des Kirchenschiffes und des Chorraumes. Angeleitet von Kirchenmalern reinigten ehrenamtliche Helfer aus der Pfarrei die Raumschale und leisteten rund 160 freiwillige Arbeitsstunden.

Die Baukosten an der Kirche in Unterrieden liegen bei über 700.000 Euro

Die Kosten für die Außenrenovierung und statische Instandsetzung des Gotteshauses sind mit 733.000 Euro veranschlagt. Zur Finanzierung der Maßnahme steuert die bischöfliche Finanzkammer rund 553.000 Euro bei. Die Gemeinde Oberrieden beteiligt sich mit 80.000 Euro, der Landkreis Unterallgäu mit 5000 Euro. Der Bezirk Schwaben spendiert 10.500 Euro, die Raiffeisenbank Pfaffenhausen mit 2500 Euro. Bleiben noch 54.000 Euro. Diese Summe muss die Pfarrkirchenstiftung selbst aufbringen.

