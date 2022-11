Vier Verletzte bei Brand in Unterrieden: Großeinsatz der Rettungskräfte

Video: Mehrere Feuerwehren waren mit 116 Einsatzkräften in Unterrieden und bekämpften ein Feuer in einem landwirtschaftlichen Anwesen.

Zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen ist es am Samstagabend im Ortsteil Unterrieden der Gemeinde Oberrieden gekommen. Gegen 17.30 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Vor Ort zeigte sich, dass das Feuer in einem Zimmer ausgebrochen war. "Nach ersten Ermittlungen wurde durch den Hausbewohner versucht den im Wohnzimmer stehenden Holzofen anzufeuern", teilte die Polizei mit. "Der hier verwendete Anzünder fiel aus der Ofenöffnung auf die am Boden liegenden Zeitungen." Diese fingen sofort Feuer.

Mehrere Löschversuche durch Bewohner und Nachbarn konnten das Feuer in Unterrieden nicht ersticken

Diverse Löschversuche durch den Bewohner und angrenzende Nachbarn waren erfolglos. Bei den Löschversuchen wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Eine davon wurde in einem umliegenden Krankenhaus vorsorglich behandelt.

17 Bilder Feuer in Unterrieden löst Großeinsatz aus Foto: Thorsten Bringezu

In dem Anwesen brannte das Zimmer komplett aus. Der Sachschaden wird aktuell auf zirka 50.000 Euro geschätzt. Die hinzugerufenen freiwilligen Feuerwehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Die freiwilligen Feuerwehren Mindelheim, Breitenbrunn, Salgen, Oberrieden und Pfaffenhausen waren mit insgesamt 116 Einsatzkräften vor Ort. Ebenso war der Rettungsdienst mit mehreren Einsatzahrzeugen vor Ort.

In Unterrieden brannte es in einem landwirtschaftlichen Anwesen. 116 Feuerwehrleute aus fünf Orten waren im Einsatz. Video: Thorsten Bringezu

Es war nicht der einzigr Großeinsatz an diesem Wochenende. Am Samstag brannte es in Dankelsried bei Erkheim um 2 Uhr nachts noch lichterloh. Eine landwirtschaftliche Lagerhalle mit angrenzendem Stall geriet aus bislang ungeklärten Gründen in Brand. Die Feuerwehren Erkheim, Benningen, Sontheim, Schlegelsberg, Daxberg, Arlesried, Günz, Oberrieden, Mindelheim, Memmingen und Ottobeuren kämpften gegen die Flammen, zudem eine Drohneneinheit des Technischen Hilfswerks, insgesamt und 100 Einsatzkräfte.

In Dankelsried war auch die Feuerwehr Mindelheim an dem Großeinsatz beteiligt

Durch ihr schnelles Handeln verhinderten sie ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude. Bei der Evakuierung der Tiere erlitten zwei Menschen Rauchgasvergiftungen, bei den Löscharbeiten wurden zudem zwei Feuerwehrleute verletzt. Der Schaden wird derzeit auf rund 2,5 Millionen Euro geschätzt.