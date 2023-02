Ein 15-Jähriger lenkt die Defensive der Türkheimer Volleyballer

Plus Der Bad Grönenbacher Henri Mestel wechselte vor der Saison zum SVS Türkheim. Nun durfte er sich in der Volleyball-Regionalliga beweisen – mit 15 Jahren.

Die Position des Liberos gibt es im Volleyball erst seit 1999. Dadurch wollten die Regelhüter des Volleyballsports die Abwehr stärken und dafür sorgen, dass die Ballwechsel verlängert werden. Bei den Regionalliga-Volleyballern des SV Salamander Türkheim bekleidet Henri Mestel diese Position. Zum Zeitpunkt der Erschaffung des Liberos war er noch nicht auf der Welt.