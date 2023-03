Mit 82 hinter der Ladentheke: Sie betreibt ihren Dorfladen seit 1963

Plus Mit 23 hat Christine Stiegelmeyr den Laden in Weicht von ihrem Vater übernommen. Mit 82 steht sie immer noch hinter der Theke und denkt gar nicht ans Aufhören.

Der kleine Laden in Weicht liegt etwas versteckt in zweiter Reihe. Für Christine Stiegelmeyrs treue Kundinnen und Kunden ist das kein Problem. Viele würden den Edeka-Markt wohl auch blind finden, kaufen sie doch schon ihr Leben lang dort ein. 1963 hat sie den Dorfladen als junge Frau von ihrem Vater übernommen. 60 Jahre später steht die 82-Jährige, die allen als Christl bekannt ist, noch immer hinter der Theke. Beim Besuch erzählt sie von einem ganzen Leben für den Laden, der nach ihr wohl Geschichte sein wird.

Dorfladen in Weicht ist mehr als nur ein Nahversorger

Wenn man die gläserne Tür öffnet, ertönt sogleich eine Glocke. Für Christl Stiegelmeyr ein unverkennbares Zeichen, dass sie sich um Kundschaft kümmern muss. Das Läuten kündigt an diesem Nachmittag den Besuch eines Mannes an, der in Hausschlappen hereinkommt und ihr ganz selbstverständlich zwei Stofftaschen über die Theke reicht. Für die frischen Semmeln am Samstag, wie immer. Noch ein bisschen Wurst und Käse und dann zahlt er gleich alles zusammen.

„Geht’s wieder besser?“, fragt die Ladenbetreiberin noch. Ein kurzer Ratsch gehört hier zum Einkauf dazu. Denn der Dorfladen ist mehr als nur ein Nahversorger, es ist ein Treffpunkt. Sie kenne eigentlich alle Kundinnen und Kunden, sagt die Weichterin – viele sogar von Kindesbeinen an.

Christl Stiegelmeyr verkauft seit 1963 an sechs Tagen pro Woche Lebensmittel

Immerhin steht Christl Stiegelmeyr an sechs Tagen pro Woche in dem Laden – und das schon seit 1963. Da habe sie ihn als 23-Jährige mehr oder weniger freiwillig vom Vater übernommen. Er hatte die Räume zuvor mehrmals verpachtet. Da es aber nie so richtig gepasst hatte, sagte er irgendwann, sie müsse das Geschäft nun leiten. „Ich war gleich auf mich selber gestellt“, erinnert sie sich Jahrzehnte später.

Zu Beginn habe sie nur Brot und Wurst verkauft, mit der Zeit das Sortiment aber Stück für Stück aufgestockt. Heute gibt es alles Mögliche von Apfelsaft bis Zeitschriften. Frische Lebensmittel werden zweimal wöchentlich geliefert, das Trockensortiment alle 14 Tage. Was Wurst und Käse anbelangt, müsse man doch beim Altbekannten bleiben, sagt Stiegelmeyr und fügt an: „Was Neues geht selten gut.“ Während ihre Produktpalette wuchs, schrumpfte die Auswahl an Läden im Ort. In den 1960er Jahren gab es noch drei Lebensmittelgeschäfte in Weicht, doch mittlerweile haben alle anderen Betreiber altersbedingt aufgehört. „Ich bin übrig geblieben“, sagt die 82-Jährige.

82-Jährige ist sich sicher: Nach ihr ist der Dorfladen in Weicht Geschichte

Auch wenn in ihrem Alter die meisten schon seit Jahren die Rente genießen, sei Aufhören für sie keine Option. Denn Christl Stiegelmeyr ist sich sicher: „Das wird aus sein nach mir.“ Ihre beiden Töchter wollen das Geschäft nicht weiterführen und auch die vier Enkel haben kein Interesse. Wer kann’s ihnen verdenken? „So einen kleinen Tante-Emma-Laden will doch heute keiner mehr“, sagt ihr Ehemann dazu. Stiegelmeyrs Stammkundschaft beschränkt sich größtenteils auf Weicht, Weinhausen und Beckstetten – die meisten kommen wohl nicht zuletzt wegen der Ladenbetreiberin.

Die jüngere Generation im Ort fahre eher nach Jengen oder Buchloe und kaufe in den großen Supermärkten ein – die sind für klassische Dorfläden die größte Konkurrenz. So verwundert es nicht, dass zuletzt im ländlichen Raum viele Geschäfte geschlossen wurden oder neue Vorhaben doch platzten. Ein Paradebeispiel hingegen ist der Dorfladen in Waal, der aus einer Bürgerinitiative entstanden ist. Ein solches Projekt könne sich Stiegelmeyr in dem kleinen Ortsteil mit 450 Einwohnern jedoch nicht vorstellen. Falls sich doch jemand für die Nachfolge interessiere, solle er oder sie sich gerne melden.

Auch gleich nach der Geburt stand Christl Stiegelmeyr wieder hinter der Ladentheke

Bis dahin steht Christl Stiegelmeyr weiter täglich von morgens bis abends im Geschäft. „Es ist mir nicht zu viel“, sagt sie und fügt mit einem Lächeln an: „Wer rastet, rostet.“ Sie habe zwar keine Angestellten, aber ihr Mann und ihre Tochter helfen fleißig. Etwa, wenn sie mal krank ist. Aber das komme eigentlich nie vor. Selbst nachdem sie ihre Töchter zur Welt gebracht hatte, gab es für die Ostallgäuerin keine Pause. „Ich bin heimgekommen vom Krankenhaus und gleich wieder rein“, sagt sie und zeigt auf ihren Platz hinter der Theke. Dass die Ladenfläche sich im Wohnhaus befindet, habe vieles erleichtert. So konnte sie früher die Kinder im Blick behalten, heute kann sie in der benachbarten Küche, wenn es ruhiger ist, Kaffee trinken.

Nichtsdestotrotz ist man angebunden – das habe sie in jungen Jahren oft geärgert. „Alle anderen sind weggefahren und ich musste in den Laden rein stehen“, sagt sie. Urlaub machte sie höchstens mal eine Woche mit einer Freundin. Mittlerweile sei sie es jedoch so gewohnt, sagt Stiegelmeyr und man merkt, dass sie sich ein Leben ohne den Laden nicht vorstellen könnte.