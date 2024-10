Weltstar Damrau freut sich über einen kleinen Schatz aus Stockheim

Nach dem Konzert von Weltstar Diana Damrau beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen bestand für Gisela Satzger (links) aus Stockheim nicht nur die Möglichkeit, der Sopranistin zwei von deren Großvater von Hand gebundene Notenbücher zu präsentieren, sondern es kam noch zu einer unerwarteten Begegnung mit Rainer und Sybille Damrau. Vor allem der Vater der Künstlerin pflegt nach wie vor gute Kontakte nach Stockheim, wo er einen Teil seiner Kindheit verbrachte. „In Stocka is guad hocka“, weiß Rainer Damrau heute noch und freute sich über den kurzen Austausch alter Erinnerungen mit Satzger. Das Treffen hatte unsere Redaktion arrangiert, nachdem die Notenbücher aufgetaucht waren. Das 30. Festival der Nationen geht am Wochenende auf die Zielgerade, mit weiteren Stargästen. Am Samstag spielt Pianist Fazil Say mit der Kammerphilharmonie Bremen. Am Sonntag gibt Weltstar Rolando Villazon die Abschlussgala mit der Philharmonie Baden-Baden.

Karin Donath