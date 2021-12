Bürgermeister fordern Impf-Express nach Wörishofen

Die Flexibus-Waben im Wertachtal sollen direkt an das Impfzentrum Bad Wörishofen angebunden werden.

Mehrere Bürgermeister aus dem Wertachtal und Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel fordern einen „Impf-Express“. Einrichten soll ihn das Landratsamt.

Möglich werden soll der „Impf-Express“ über den Flexibus-Knoten „ Türkheim und Ettringen“. So soll eine Direktverbindung für die Menschen aus dem Wertachtal zum Impfzentrum in Bad Wörishofen entstehen – oder eine vergleichbare verkehrliche Flexibus-Anbindungslösung. So steht es in dem Antrag der Bürgermeister an das Landratsamt. Man wolle sich die Kosten, welche nach Abzug von Fördermitteln bleiben, mit dem Landkreis hälftig teilen, schreiben die Bürgermeister Stefan Welzel (Bad Wörishofen), Christian Kähler (Türkheim), Robert Sturm (Ettringen), Norbert Führer ( Wiedergeltingen) und Peter Kneipp ( Amberg).

Wünsche aus der Bürgerschaft sind der Hintergrund der Forderung nach einem Impf-Express

Hintergrund der Forderung seien Wünsche aus der Bürgerschaft, insbesondere ein Vorschlag von Brigitte Mücksch-Klein. Der Flexibus-Knoten „Türkheim und Ettringen“ mit seinen Waben Türkheim, Etringen, Wiedergeltingen, Amberg sowie Traunried/Siebnach soll direkt ans Impfzentrum angebunden werden. Das wäre gerade für ältere Bürgerinnen und Bürger ein Vorteil. Der Impf-Express könne dazu beitragen, die niedrige Impfquote im Unterallgäu zu steigern.

Man könne sich an der Vorgehensweise bei der Öffnung der Flexibus-Waben Oberrieden und Haselbach orientieren. Man wisse aus mehreren Gesprächen mit Kreisräten, dass auch aus diesen Reihen die Idee befürwortet werde, schreiben die Bürgermeister.

„Wir könnten damit punktgenau dem Bedarf der Bürgerschaft nach einer guten verkehrlichen Anbindung an das Kneippstädter Impfzentrum nachkommen“, betonen die Bürgermeister. Zudem könne man auf diese Weise auch die Vorzüge des Flexibus-Systems kennenlernen. (mz, m.he)

Lesen Sie dazu auch