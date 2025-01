Treue Schützen in Westernach geehrt

Bei der Jahresversammlung des Schützenvereins in Westernach standen auch Neuwahlen an. Neuer Vorsitzender wurde Johann Kutter, der bisher 2. Vorsitzender war. Dieses Amt bekleidet nun Tobias Keppeler. Der wiederum hinterlässt eine Lücke als 2. Schriftführer. Dieses Amt wird später wieder besetzt. Eine der ersten Amtshandlungen der neuen Vorstandsmitglieder war die Ehrung treuer Mitglieder. Das Bild zeigt (von links): Johannes Kutter, Andreas Albrecht (40 Jahre), Stefan Häfele (40 Jahre), Werner Maier (25 Jahre) und Rainer Lutz (40 Jahre). In abwesenheit wurde Jürgen Baur für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.

