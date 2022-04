Auf der Suche nach den Stolpersteinen des Lebens

Plus Ingenieurin, Mentalcoach, Mutter: Christine Fischers Alltag reicht für viele Leben. Wie es ihr gelingt, sich selbst dabei nicht aus den Augen zu verlieren.

Fastenzeit: Das bedeutet auch, sich von Altlasten zu trennen, einen Neuanfang zu wagen, Körper und Seele zu reinigen. Wie geht man mit Ballast um, wie wird man ihn los? In der Fastenzeit versuchen wir, darauf Antworten zu finden – heute mit Christine Fischer aus Wiedergeltingen.